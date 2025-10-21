羅志祥被告白「臉色發青」 如花羞喊：第一次被男生親

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝OK啦》明（22日）晚9點播出「這個改超ㄅㄧㄤˋ的！我就問她們到底是誰」，節目找來造型師李明川來替藝人來賓進行改造，其中如花一登場就興奮地對著主持人羅志祥又摟又抱：「我今天是為了小豬而來，只是我到底要叫你小豬還是羅志祥？我叫你志祥又很奇怪，還有你的缺點就是太高了，我今天應該要穿高跟鞋來才對。」

羅志祥親吻如花。（中天提供）

同場來賓何妤玟見狀忍不住笑說：「妳叫他寶貝就好啦！」如花還希望羅志祥能幫她圓夢：「我今天沒親到你，我回家睡不著覺。」羅志祥一聽立馬拒絕：「有些心願是永遠不會實現的。」看著如花滿臉失望，李明川跳出來幫忙說話，表示一定會把她打造得跟孫藝真一樣美麗，這才讓羅志祥改口：「如果妳今天被改造成功的話，我就讓妳實現願望。」

如花上節目進行大改造。（中天提供）

羅志祥被如花告白，嚇得臉色發青。（中天提供）

如花經過改造後，穿著一襲白紗優雅登場，她還主動牽起羅志祥的手說：「以往我沒有這樣打扮過，我今天就嫁給你了。」把羅志祥嚇得面色鐵青，但何妤玟認為如花其實很符合他的擇偶條件：「我認識羅志祥那麼多年，我知道他喜歡臉圓圓、文靜、獨立、個子小的女生，還有小豬其實沒有喜歡太瘦的女生，他喜歡有點肉、豐滿型的，所以如花的一切，其實都符合小豬的條件。」張立東也幫忙補充：「她可能沒有改造成功，但她改造成你愛的樣子。」見在場來賓各個都替如花說話，羅志祥只好鼓起勇氣親吻她的臉頰，讓如花害羞得面紅耳赤：「以往都是我親人家，你是第一個親我的，我今天就獻給你了。」

何妤玟認為如花是羅志祥的菜。（中天提供）

李明川幫如花改造。（中天提供）

張立東被誤認是方順吉。（中天提供）

羅志祥（左）被如花求婚崩潰。（中天提供）

張立東則覺得換了造型也很難改掉自己的明星臉：「有一次我去出外景，有很多阿公阿嬤在圍觀，中間停機休息時，他們直接拍我說『你是不是方順吉』？我說『我不是，我是立東，我只是長得有點像而已』，阿公阿嬤就說『你不要騙，我看你長大，從你參加比賽到出專輯』。」沒想到他的澄清卻被對方解讀是有大頭症：「他們開始酸說『我有買過你的專輯，是你的鐵粉，你現在開始有大頭症了』，然後就開始到處講，後來沒辦法，我就唱了《翹腳髯嘴鬚》，結果唱完之後，他們還說『你現在沒有童音了，現在唱得比較難聽』，我都已經服務他們了，還要被嫌！」

