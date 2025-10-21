Toro當過兵曾嗆「說我沒GG就要脫給你看嗎」 阿弟老婆「我老公有當兵」護夫

Energy團員Toro（中）曾自清有當過兵，不過坤達（左二）和書偉（右）卻涉及閃兵。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男星閃兵風暴又一波，今早包括陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰都傳出涉及閃兵遭拘提，另外Energy書偉也被拘提，坤達則疑似不在台灣，檢警登門撲空。Energy近期才宣布明年1月將登上小巨蛋開唱，如今兩位成員涉及閃兵，演出是否會受影響，歌迷也很關切。

過去網友質疑Energy為何全員不用當兵，但今年6月底，獲得金曲獎年度歌曲的Energy慶功時，團員回應表示網路資訊有誤，並非全員沒有當兵，其中Toro、阿弟是新訓結業後下部隊才被驗退，坤達、書偉則是免役，牛奶則是出道之前就免役，當時曾當過兵的Toro還嗆說：「難道你說我沒GG，我就要脫給你看嗎？」意味著不想隨酸民起舞，他還讓現場的媒體看看他當兵時的大頭照。

之前面對網友開酸Energy全員沒當兵，阿弟老婆Mei曾親上火線發聲反擊：「我老公有去當兵怎麼了嗎？」其實阿弟曾入伍服役，但因演出時進行過高難度舞蹈，導致腰椎的椎間盤突出，所以入伍之後近兩週就被驗退。

