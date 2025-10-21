自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Toro當過兵曾嗆「說我沒GG就要脫給你看嗎」 阿弟老婆「我老公有當兵」護夫

Energy團員Toro（中）曾自清有當過兵，不過坤達（左二）和書偉（右）卻涉及閃兵。（相信音樂提供）Energy團員Toro（中）曾自清有當過兵，不過坤達（左二）和書偉（右）卻涉及閃兵。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男星閃兵風暴又一波，今早包括陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰都傳出涉及閃兵遭拘提，另外Energy書偉也被拘提，坤達則疑似不在台灣，檢警登門撲空。Energy近期才宣布明年1月將登上小巨蛋開唱，如今兩位成員涉及閃兵，演出是否會受影響，歌迷也很關切。

過去網友質疑Energy為何全員不用當兵，但今年6月底，獲得金曲獎年度歌曲的Energy慶功時，團員回應表示網路資訊有誤，並非全員沒有當兵，其中Toro、阿弟是新訓結業後下部隊才被驗退，坤達、書偉則是免役，牛奶則是出道之前就免役，當時曾當過兵的Toro還嗆說：「難道你說我沒GG，我就要脫給你看嗎？」意味著不想隨酸民起舞，他還讓現場的媒體看看他當兵時的大頭照。

之前面對網友開酸Energy全員沒當兵，阿弟老婆Mei曾親上火線發聲反擊：「我老公有去當兵怎麼了嗎？」其實阿弟曾入伍服役，但因演出時進行過高難度舞蹈，導致腰椎的椎間盤突出，所以入伍之後近兩週就被驗退。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中