陳柏霖修杰楷涉閃兵 地檢署指派4檢察官、2檢事官帶隊逮人

男星陳柏霖涉閃兵，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警今年2月、5月掃蕩以男子陳志明為首的「閃兵集團」共拘提20多人，包括欲逃兵或已逃兵成功的役男，其中有王大陸、陳零九等9位藝人，而檢警今執行第三波掃蕩名單，除了人在國外的Energy坤達（謝坤達）今不會到案外，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）及棒棒堂小杰（廖允杰）均已到案，今地檢署特別指派4名檢察官及2名檢察事務官帶隊拘提。

男星修杰楷涉閃兵，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

據知，檢警今年2月執行第一波掃蕩閃兵集團時，拘提3名共犯及男星王大陸等人；5月執行第二波掃蕩時，拘提男星陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維等人，兩波掃蕩下來共有9位藝人。

請繼續往下閱讀...

男星Energy書偉涉閃兵，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

棒棒堂小杰（廖允杰）涉閃兵，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

由於閃兵藝人如無底洞深不見底，引發社會譁然，新北地檢署極為重視此案，今晨特別指派4名檢察官、2名檢察事務官，率刑事警察大隊及永和警分局幹員，持拘票、搜索票將這些男星拘提到案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法