修杰楷涉閃兵遭拘提 曾任新北替代役5個月因「她」提前退伍

〔記者賴筱桐／新北報導〕在演藝圈有好爸爸形象的42歲藝人修杰楷，涉嫌造假兵役體位報告遭拘提，他2016年曾到新北市民政局服替代役，當時還破除外界「閃兵」傳言，但僅短短服役5個月，就因妻子賈靜雯懷孕，且家中還有幼女「咘咘」，符合相關法規提前退役。

修杰楷當年報到服役時，曾在新北市府颳起一陣旋風，許多女性科員和帥氣的男藝人當同事，興奮之情溢於言表，紛紛拿起手機拍照，甚至有別的樓層公務員偷偷到民政局，爭睹明星風采。

藝人修杰楷涉嫌「閃兵」遭拘提，他曾在新北市政府民政局服替代役。（資料照）

修杰楷在服役期間，成為市府重要活動宣傳大使，包括代言國際少年運動會，協助募集禮物並拍攝影片，為身障街頭藝人紀錄片「夢想中繼站」擔任旁白，並加入役男「旺年天團」，共參加15場次老人共餐活動，至各區巡迴表演服務長者，充分發揮演藝長才。

有市府員工私下透露，修杰楷服役期間沒有明星架子，親和力十足，交辦事項都盡力完成，協助舉辦活動認真負責，反而覺得市府免費獲得藝人宣傳代言，根本是「賺到了」，甚至有同梯為他抱不平，認為修杰楷有如「被老闆壓榨的員工」。

藝人修杰楷在新北市政府服替代役期間，經常為市府活動宣傳代言。（資料照）

民政局當時表示，根據替代役役男提前退役辦法第2條規定，役男育有未滿12歲的子女2名以上，或未滿12歲的子女1名且配偶懷孕6個月以上，即可申請提前退役，修杰楷符合上述條件。

