自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

修杰楷涉閃兵遭拘提 曾任新北替代役5個月因「她」提前退伍

〔記者賴筱桐／新北報導〕在演藝圈有好爸爸形象的42歲藝人修杰楷，涉嫌造假兵役體位報告遭拘提，他2016年曾到新北市民政局服替代役，當時還破除外界「閃兵」傳言，但僅短短服役5個月，就因妻子賈靜雯懷孕，且家中還有幼女「咘咘」，符合相關法規提前退役。

修杰楷當年報到服役時，曾在新北市府颳起一陣旋風，許多女性科員和帥氣的男藝人當同事，興奮之情溢於言表，紛紛拿起手機拍照，甚至有別的樓層公務員偷偷到民政局，爭睹明星風采。

藝人修杰楷涉嫌「閃兵」遭拘提，他曾在新北市政府民政局服替代役。（資料照）藝人修杰楷涉嫌「閃兵」遭拘提，他曾在新北市政府民政局服替代役。（資料照）

修杰楷在服役期間，成為市府重要活動宣傳大使，包括代言國際少年運動會，協助募集禮物並拍攝影片，為身障街頭藝人紀錄片「夢想中繼站」擔任旁白，並加入役男「旺年天團」，共參加15場次老人共餐活動，至各區巡迴表演服務長者，充分發揮演藝長才。

有市府員工私下透露，修杰楷服役期間沒有明星架子，親和力十足，交辦事項都盡力完成，協助舉辦活動認真負責，反而覺得市府免費獲得藝人宣傳代言，根本是「賺到了」，甚至有同梯為他抱不平，認為修杰楷有如「被老闆壓榨的員工」。

藝人修杰楷在新北市政府服替代役期間，經常為市府活動宣傳代言。（資料照）藝人修杰楷在新北市政府服替代役期間，經常為市府活動宣傳代言。（資料照）

民政局當時表示，根據替代役役男提前退役辦法第2條規定，役男育有未滿12歲的子女2名以上，或未滿12歲的子女1名且配偶懷孕6個月以上，即可申請提前退役，修杰楷符合上述條件。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中