坤達涉閃兵警拘提撲空 柯佳嬿應門：他今晨飛加拿大工作

坤達涉嫌閃兵，但今人在國外不會到案。（記者陳奕全攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警偵辦以男子陳志明為首的閃兵集團，今拂曉執行第3波掃蕩，已拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂小杰（廖允杰）等7人，至於其中一位名單內的藝人Energy坤達（謝坤達），由於人在國外，今天恐怕不會到案。

檢警拘提男星陳柏霖到案。（記者陸運鋒攝）

檢警拘提男星修杰楷到案。（記者陸運鋒攝）

據了解，此波掃蕩名單傳將拘提10人，其中包括5名藝人涉案，而檢警今抵達Energy坤達，只見妻子柯佳嬿應門，告知坤達今晨搭機飛往加拿大溫哥華，預計工作10天，是否會因為閃兵案火速折返尚不得而知。

檢警拘提Energy書偉（張書偉）到案。（記者陸運鋒攝）

檢警拘提棒棒堂小杰（廖允杰）到案。（記者陸運鋒攝）

檢警調查，陳嫌教導役男以憋氣影響血壓檢測或由陳嫌等槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

