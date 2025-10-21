自由電子報
娛樂 最新消息

16蹲還能跳嗎？不只書偉 Energy坤達也涉閃兵傳拘提中

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy回歸歌壇後氣勢旺，今年也以《星期五晚上》贏得金曲獎年度歌曲大獎，這首歌MV中的「16蹲」更是大人小朋友都喜歡挑戰的舞蹈，不過前陣子爆出藝人閃兵風波時，就有網友質疑，Energy的書偉和坤達都免役，卻能在台上熱跳16蹲，覺得不合理，而今早除了書偉已遭拘提，傳出坤達也涉及閃兵拘提中，不過他人似乎不在台灣，尚未到案說明，再次引發網友熱議。

坤達涉閃兵傳拘提中。（資料照，記者陳奕全攝）坤達涉閃兵傳拘提中。（資料照，記者陳奕全攝）

今年金曲慶功時，Energy的團員回應閃兵質疑，曾表示網路資訊有誤，並非全員沒有當兵，其中Toro、阿弟是新訓結業後下部隊才被驗退，坤達、書偉則是免役，牛奶則是出道之前就免役，當時曾當過兵的Toro還率性說：「難道你說我沒GG，我就要脫給你看嗎？」意味著不想隨酸民起舞。

書偉當時免役原因是地中海型貧血，坤達則是氣胸，但目前兩人都遭檢警鎖定，當初免役是否藏有什麼內幕？還待兩人親自釐清，由於Energy人氣攀升，各種演出邀約很多，目前是否會受到兩位團員涉及閃兵影響而取消或延期？唱片公司仍在整理中。

