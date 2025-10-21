自由電子報
娛樂 最新消息

延攬美女人才等5年 486先生成功非偶然

486先生（左）惜才，最終盼到得力好夥伴（左）。（翻攝自486先生臉書）486先生（左）惜才，最終盼到得力好夥伴（左）。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶成立公司16年，從一開始單打獨鬥到後來組成團隊、成立公司，這些年，他每天都在思考同一個問題：「如何更進步？」從理念到行動，486先生堅持公司要有傑出公關。

從那時起，486先生立下決心：「哪怕公司再小，也要請公關。」但當時公司只有10幾人，他對「公關」一無所知，也不知道去哪裡找人，不曉得怎麼開始，後來發現，很多企業的公關其實是記者轉職，於是開始觀察身邊記者朋友，一直默默觀察有沒有可以挖角人選。
486先生透露現在公關優秀好夥伴、美女Jessica，是在2019年2人在一次飯店拍攝相遇，他記得對方當時很有禮貌，之後又遇到，486先生私下問她：「有沒有考慮跳槽？來我們公司？」美女回他：「我可以嗎？」並沒有一口回絕。

他挖角的美女公關外型亮眼。（翻攝自486先生臉書）他挖角的美女公關外型亮眼。（翻攝自486先生臉書）

486先生說，雙方幾次真誠接洽，從他下定決心到公司終於有了第一位公關，前後等了5年，4對於等了5年的美女夥伴評價：「她來公司後這5年，表現非常出色，不只是我們的公關，更兼任發言人，同時也參與節目拍攝與許多行銷企劃，媒體曝光度是以前百倍，讓公司營業額顯著提升。」

「小公司的格局，決定了未來的高度」，486先生分享找到適合的人才，是在提醒大家：「不要妄自菲薄，公司小，不代表格局要小，經營企業必須要有遠大的視野，人事成本雖然重，卻是必要投資。」

