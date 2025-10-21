自由電子報
娛樂 最新消息

5星座「囤貨魂」爆棚！天蠍是念舊王 金牛看到折扣就失控

〔記者侯家瑜／台北報導〕有些星座天生就有囤貨魂，看到優惠就忍不住買、東西還沒用完就開始補貨，甚至連舊收據、過期票根都丟不掉。這不是亂，是他們心中的「安全感」在作祟。命理老師阿谷老師揭曉「最愛囤東西」的5大星座。

阿谷老師分析5星座囤貨欲超強。（秦芸殿提供）阿谷老師分析5星座囤貨欲超強。（秦芸殿提供）

第一名｜金牛座

金牛座是十二星座中最愛「備而不用」的代表，衣櫃、廚房、房間永遠滿滿當當，只要看到折扣就忍不住入手，理由永遠是：「以後可能會用到！」結果用不到的最多。

第二名｜處女座

他們不是亂買，而是「精準囤貨」，會把保養品、衛生紙、清潔用品依照分類整齊堆好，理智又強迫症的他們，看到庫存不夠就焦慮，補貨魂直接上線。

第三名｜巨蟹座

巨蟹囤的不是東西，是安全感，家裡永遠有備用毛毯、備用碗盤、備用食材，深怕哪天有人來家裡沒得吃、沒得睡，囤東西對他們來說，就是家的溫度。

第四名｜摩羯座

他們理智但務實，只要覺得「這東西有價值」，就會默默收著，常常一整理才發現，抽屜裡全是各種文件、收據、發票、說明書，理智中帶著執念。

第五名｜天蠍座

天蠍囤東西的理由很情感化，舊信件、照片、紀念品全都捨不得丟，哪怕已經塵封多年也不願清掉，表面冷靜，其實骨子裡超念舊，是感性囤物王。

