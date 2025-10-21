自由電子報
娛樂 最新消息

閃兵藝人大掃蕩 他嗆有實力根本不怕當兵

修杰楷涉嫌妨害兵役、偽造文書，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）修杰楷涉嫌妨害兵役、偽造文書，今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者林南谷／台北報導〕檢警偵辦以男子陳志明為首閃兵集團，今（21）日一早執行第3波掃蕩，除已經拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy「書偉」張書偉等人，接著又拘提棒棒堂「小杰」廖允杰。

稍早網紅鬼才阿水在臉書發文提及已故歌手張雨生，「當年張雨生藉著一曲黑松沙士的廣告主題曲《我的未來不是夢》爆紅，成為家喻戶曉國民偶像，但他仍然在事業最當紅的時期，大學畢業後隔年便入伍，在軍中不只持續充實自己，增進詞曲創作能力與學習樂器，更為日後退伍轉型創作型歌手奠定基礎。」

鬼才阿水說：「講白了，有實力的根本就不怕當兵。」提及今天看著這些演藝人員鑽漏洞逃兵，他直言：「台灣的社會輿論卻並未如南韓一般苛責，甚至有人為其說話，提供舞台繼續表現，我認為是相當惡質的，輕放這些人只會再有更多後起模仿而已，不如重判才會讓後面的新人引以為戒。」

鬼才阿水臉書全文

台灣再傳逃兵風波，修杰楷、陳柏霖、張書偉遭到拘提
今年二月，王大陸遭檢警拘提，遭指控花了360萬找「逃兵集團」製造假病歷逃兵，意外掀起演藝圈與富二代們逃兵的連環爆，在今年五月以及今日一早，再次帶回第三波遭掃蕩藝人，其中包含陳柏霖、修杰楷、Energy書偉等人在內。
當台灣男藝人想方設法逃避兵役後，卻依舊能活躍在演藝圈，模範棒棒糖七個人湊不出一張退伍令，卻能在舞台上實現高難度的各式表演，在社會輿論上也藉著那些支持粉絲的相挺，始終有個舞台。
對比鄰近的南韓，男藝人逃兵的結果可謂是天差地遠。
在韓國，社會普遍認為服兵役是「愛國」與「成熟」的表現，一旦藝人逃兵不只是背叛國家義務，更是相當惡質的示範，所遭受到的社會輿論批判是相當嚴厲的，甚至可能導致演藝工作終止。
例如劉承俊 （Steve Yoo）在2002年為了逃避韓國兵役，透過獲得美國公民身分放棄韓國國籍，直接被南韓政府列為「禁止入境的不受歡迎人士」並被永久禁止入境韓國長達22年，直接終止演藝生涯在韓國結束，即使後來上訴成功後，輿論也未曾翻轉。
而台灣人相當熟悉的江南大叔 （PSY）也被傳出以台幣90萬購買工程師執照，申請到網路公司服替代役，但實際上並未服役，當兵期間還開了高達52場的演唱會，後來在輿論壓力下二度入伍，服完完整的兵役前後高達五年，這才熬到他藉著「江南Style」爆紅的時刻。
水哥再舉幾個當紅的正面例子。
包含BTS、EXO等成員全數都在正當紅時入伍，這也是維持公眾正面形象的一環，甚至玉澤演更是放棄美國的永久居留權，並為能以現役身分入伍，多次進行手術來治療舊傷，包含腰部手術跟取出手臂鋼釘，展現強烈的服役意願，更因在軍中表現優異，獲得南韓軍方的「模範士兵」，與「韓國隊長」的稱號。
而台灣以水哥熟悉且喜愛的張雨生為例。
當年張雨生藉著一曲黑松沙士的廣告主題曲「我的未來不是夢」爆紅，成為家喻戶曉的國民偶像，但她仍然在事業最當紅的時期，也就是大學畢業後的隔年便入伍，但他在軍中的過程，不只持續充實自己，增進詞曲創作能力與學習樂器，更為日後退伍轉型創作型歌手奠定基礎。
在軍中時期，我有印象的包含「張雨生的大兵日記」漫畫作品，幾部在軍中協助拍攝的電影，更有國防部出動直升機送他去活動現場身著軍裝獻唱「我的未來不是夢」足見其正面影響力。
講白了，有實力的根本就不怕當兵。
今天看著這些演藝人員鑽漏洞逃兵，台灣的社會輿論卻並未如南韓一般苛責，甚至有人為其說話，提供舞台繼續表現，我認為是相當惡質的，輕放這些人只會再有更多後起模仿而已，不如重判才會讓後面的新人引以為戒。

