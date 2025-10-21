藝人閃兵風暴再起 Energy書偉剛歷經父喪也遭拘提後續影響大

Energy人氣旺，但團員書偉（右二）傳出涉及閃兵事件遭拘提說明。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕藝人閃兵風波繼續延燒，檢警今晨執行閃兵集團第三波掃蕩，拘提名單包含陳柏霖、修杰楷及Energy書偉等知名男星，書偉前陣子剛歷經父喪，當時他感性寫下「爸放心，跟著菩薩去修行，接下來家裡就交給我們三兄弟來照顧。」如今捲入閃兵疑雲，恐要讓家人為他擔心了。

Energy回歸歌壇後氣勢旺，已陸續在北高雙蛋開過演唱會，今年也以《星期五晚上》贏得金曲獎年度歌曲大獎，不過之前在多位男星涉入閃兵集團事件後，Energy也一度成為網友嚴苛檢視對象，金曲慶功時，團員回應表示網路資訊有誤，並非全員沒有當兵，其中Toro、阿弟是新訓結業後下部隊才被驗退，坤達、書偉則是免役，牛奶則是出道之前就免役，當時曾當過兵的Toro還率性說：「難道你說我沒GG，我就要脫給你看嗎？」意味著不想隨酸民起舞。

Energy團員書偉涉嫌閃兵被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

不過今早書偉傳出也涉及閃兵事件，且遭檢警拘提到案說明，過去書偉傳出免役原因是有地中海型貧血，另外他的腳部有問題，每次演出完都要冰敷。由於前陣子Energy才完成高雄巨蛋兩場演唱會，頗受歌迷好評，接下來明年1月10、11日也將登上台北小巨蛋開唱，倘若書偉真的涉入閃兵事件，後續對Energy的各種演出將影響不小，對於書偉遭拘提一事，以及是否真的涉及閃兵？求證唱片公司，目前暫時未獲得回應。

