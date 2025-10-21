千人看柯震東睡播 網友搶時事：陳柏霖被抓，快起床

柯震東直播睡覺，同時在線人數最高達1400人，截至3時20分仍有500人在線觀看。（經馬賽克處理，翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕柯震東今（21）日凌晨開直播，自2時39分起培養睡意，吸引逾1400人同時觀看，逼近凌晨3點20分，仍有近500人守著直播，只為看他「睡覺的樣子」，留言區瞬間成為最溫柔的聊天室，沒想到「陳柏霖被抓了，快起床」亂入成焦點。

直播中，柯震東直接躺平入睡，他一度在6時起床上廁所後又回來繼續睡，至上午9時仍在睡，直播將近7小時，吸引千名網友等他起床；特別的是，柯震東突翻身、嘟嘴，留言狂刷「動了」、「要醒了嗎」，甚至有人開玩笑切入時事話題：「陳柏霖被抓了，快起床！」

請繼續往下閱讀...

陳柏霖涉妨害兵役、偽造文書，今晨遭檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

這場柯震東直播全程未發一語，卻意外掀起深夜熱潮，網友笑稱「這可能是全台最安靜、卻最熱鬧的直播！」也有人說「這睡相比綜藝節目更真實更好看！」顯見他連睡著都能引起討論，展現人氣魅力不減。

警方一早前往陳柏霖家中時，發現他家裡還有1名女性友人，目前得知她與本案無關，與陳是什麼關係警方沒有確認，他初步私下向警方透露，他早在王大陸被發現逃兵時，就有所準備，到第二波陳大天、威廉等人被抓時，他就在等警方到來。陳說，其實這些日子他睡不好，不知道什麼時候被警方找上門，今天被抓其實感到釋然。

而檢警上午再度執行第三波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy「書偉」張書偉等人，預估此波掃蕩將帶回10人，傳出有5位藝人涉案。

相關新聞：獨家》再追閃兵藝人！拘提陳柏霖、修杰楷、Energy書偉

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法