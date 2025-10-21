《媽祖在人間》神氣登場！10宮廟媽祖護駕祈福 氣場強到炸

〔記者李紹綾／新北報導〕王滿嬌、陳冠霖、吳念軒、以及睦媄、楚宣、王中平等人在民視短影集《媽祖在內間》接力飾演媽祖的凡人樣貌，王品澔、黃登楷詮釋千里眼與順風耳，眾演員20日出席開鏡祈福儀式，全台10間媽祖親臨現場，場面十分壯觀。

《媽祖在人間》開鏡，十間宮廟代表出席記者會，共同為劇組祈福。（民視提供）

王品澔、黃登楷為「神將化身」，飾演「千里眼」的王品澔自信說：「自己的視力非常好！」導演吳凱蕙透露，劇中的千里眼是一個非常嚴肅的神將，甚至自己發明一個App來尋找媽祖。飾演「順風耳」的黃登楷表示，為了演好順風耳，他特別把耳朵練起來，讓耳朵可以一直動，並在現場示範。導演吳凱蕙補充，這對神將兄弟是最有趣的，兩人永遠在找媽祖，順風耳也常跟哥哥打賭，但常常輸。特別的是，他們只要穿神將的衣服就會隱身，平凡人看不到，而兩位神將在劇中也會有感情戲。

吳念軒（前排左起）、陳冠霖、胡鴻達、王中平、王品澔（後排左起）、徐千京、梁佑南、導演吳凱蕙、王滿嬌、製作人黃錦鳳、楚宣、韓菲、睦媄、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福。（民視提供）

睦媄分享當接到邀約時，興奮說：「哇！媽祖的故事要拍成戲劇了。」她覺得這幾年台灣越來越多以在地文化為主題的作品，像是八家將、廟宇文化等，這些都充滿台灣特色，也讓她感到驕傲與期待。她飾演的角色是一位「YouTuber媽祖」，結合現代媒體與信仰力量，將媽祖的故事以影片分享給更多年輕觀眾。她笑說：「我的這位媽祖化身前半段會很親民，像網紅一樣在鏡頭前說故事，但當她發現事情需要出手時，就會展現出威嚴與神力。」睦媄認為，這個角色結合了現代感與神性的反差，是一次全新的挑戰，也非常期待觀眾看到不同面貌的媽祖。

胡鴻達（左起）、徐千京、楚宣、梁佑南出席《媽祖在人間》開鏡祈福。（民視提供）

胡鴻達分享：「人的一生求平安健康順利成功，除了自助也要人助和神助，所以要努力不懈在自己的工作外更要孝順父母還要廣結善緣，更要廣積福德讓神明保佑護持，感謝能參與媽祖在人間的拍攝，更希望把媽祖博愛護民的精神傳遞出來，讓更多的民眾了解和學習媽祖精神，除了自助外讓社會更祥和。」

硬底子演員梁佑南則表示，自己以前曾演過媽祖，這一次很開心繼續為媽祖服務，但她透露：「這一次的角色就不是演出媽祖的化身，是個非常有挑戰性的角色。」王滿嬌表示，很高興可以演出自己的偶像，感覺到很多次遇到的災難都有媽祖在保佑。

《媽祖在人間》開鏡祈福，全台10間媽祖加持。（民視提供）

《媽祖在人間》短劇以單元劇形式呈現，共分為10個單元、30集，每集都有不同的「媽祖化身」在凡間行善守護。故事都改編自真人真事，非常玄奇厲害，導演吳凱蕙表示，劇中媽祖陪伴大家走出困境。至於飾演媽祖是否要吃素或禁慾，她說都很開放，希望展現媽祖的慈悲與開明。

民視總經理廖季方致詞時表示，媽祖信眾在台灣有千萬人，每年的繞境更是亞洲最大的宗教盛事。他特別感謝眾多宮廟的支持，並強調：「這部短劇不僅結合信仰與影視創新，更代表民視對本土文化內容的一貫支持，我們要從本土走向全球，屆時將在網路上輸出全世界，讓全世界都更了解媽祖信仰與文化。」

《媽祖在人間》的啟動獲得全台宮廟的熱烈響應，包括：北港朝天宮蔡咏鍀董事長、梧棲浩天宮王經綻主委、士林慈諴宮江運永主委、板橋慈惠宮賴春穆主委、桃園慈護宮簡征潭主委、土庫順天宮陳盈豪常務委員、草漯保障宮郭朝明主委、豐原鎮清宮楊紹森主委 、屏東慈鳳宮陳沈碧蓮董事長 、太平聖和宮陸東明主委等十間宮廟代表，皆親自出席記者會，共同為劇組祈福，象徵本劇拍攝將獲得媽祖最深的祝福。

