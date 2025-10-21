禾羽放送海邊比基尼激辣照 專治粉絲不開心

禾羽出國度假曬出海邊辣照。（圖翻攝自kimi_0531）

〔記者王靖惟／台北報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵）最近和好友飛往菲律賓薄荷島度假，也在社群放送一系列海灘美照，一行人合體遊玩，不僅感受到白日熱浪小島的優閒舒適，連夜晚海灘旁也春色無邊。

女神們一字排開，讓許多粉絲都超激動。其中禾羽一襲白色性感比基尼，下半身搭上同色系飄逸罩衫，側邊馬尾辮帶來南國風情，上圍波濤洶湧、呼之欲出，比基尼簍空造型就快包不住完美胸型，薄薄衣料擋不住胸前春光，超兇的上圍以及事業線超吸眼球，纖細腰身與S曲線又辣又火熱，引起大批網友湧入朝聖。

禾羽po文表示「大海開的藥方，專治不開心」，讓粉絲很有共鳴，還有粉絲留言「我的不開心被你治癒了」大批網友紛紛稱讚其美好身段與海邊美照。

禾羽海邊與女神林襄、李芷霖及同行友人一同合照。（圖翻攝自kimi_0531）

而啦啦隊女神林襄日前也在社群網站曝光自己和禾羽、李芷霖一起到菲律賓潛水的照片，女神們穿比基尼合照一個比一個「胸」，畫面完美又舒適。

