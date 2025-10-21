抖音美女楓葉姐姐 1部位太黑大翻車

直播女團「SK月亮湖217」C位楓葉姐姐快速走紅。（翻攝自抖音）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音女團「SK月亮湖217」成員「楓葉姐姐」近來人氣飆升，在台灣擁有不少追隨者，她以甜美外貌和火辣身材走紅受封「直播女神」，精緻五官更讓粉絲形容她是「平價版Karina」。

楓葉姐姐近日分享一支熱舞新片，卻因光線濾鏡導致臉白身黑反差過大，影片中它身穿緞面亮紫色連身裙，搭配淡妝波浪長髮，原本應是極具舞台魅力造型，整段影片光線偏暗，膚色明顯黑了一大片，臉部也因濾鏡又瞬間偏白，和頸部手臂形成極大對比。

影片曝光後，不少人驚呼「這套好顯黑」、「姊姊需要換衣服」，更有人建議「下次換冷色背景會更好看」；但也有粉絲力挺「姐姐健康膚色也很漂亮」、「不管燈光怎樣都撐得起來」。

近期中國抖音突然流行起「團體直播」，這股風潮也意外吹進TikTok（抖音國際版），越來越多男、女團出現，只要抖內就會載歌載舞帶指定人選上車，並經過大肆誇讚後被送下車。這種風格的表演讓直播女團「SK月亮湖217」快速打開知名度，其中站在C位「楓葉姐姐」曾經創下單人直播單日收入高達新台幣129萬，以及連續直播4小時紀錄。

