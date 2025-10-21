女兒遭餐廳男員工摸頭髮 伊萊媽氣炸

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲，20日在Threads發文透露一段越想越氣的用餐經歷。

伊萊媽透露日前帶兒女外出用餐，當孩子安靜看書時，後方突傳一名男子聲音，接著對她女兒說：「頭髮好長喔，從來沒剪過嗎？」她一轉頭，看見該男子把玩女兒頭髮，伊萊媽非常不舒服的是，事後發現隨意碰她女兒男子不是客人，而是餐廳的人。

她說：「那一刻真的有種說不出的噁心感，怎麼會有人覺得可以這樣？怎麼會覺得摸一下小女生的頭髮沒什麼？」伊萊媽表示事發當下整個人愣住，腦子一片空白，才會下意識回對方：「有啊，有剪過。」

伊萊媽認為沒選擇離開，是因孩子們太開心、太期待那餐，完全沒察覺突然發生的事，為了不破壞孩子們用餐興致，只好選擇隱忍，但事後還是越想越氣，她說：「有些邊界不該是靠『禮貌』維持的，而是靠清楚的拒絕。 」

