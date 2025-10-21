柯震東直播爽睡太炸裂！1400人守護他入眠「比節目好看」

柯震東睡覺時直播吸引大批網友、粉絲觀看。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕柯震東睡覺直播已非首次，他今（21日）自凌晨2點39分起培養睡意，卻吸引超過1400人同時在線觀看，即使逼近凌晨3點20分，仍有近500人守著直播只為看他「睡覺的樣子」，留言區瞬間成為最溫柔的聊天室。

柯震東直播睡覺，同時在線人數最高達1400人，截至3時20分仍有500人在線觀看。（經馬賽克處理，翻攝自IG）

這場「睡覺直播」自凌晨2點39分開始，柯震東幾乎全程熟睡，期間觀看人數一度飆破1400人，直到凌晨3點20分仍維持約500名觀眾在線。畫面中，柯震東蓋著蓬鬆的棉被入睡、呼吸平穩，粉絲在留言區充滿笑聲與愛心符號「太可愛了吧」、「看著他睡反而更醒了」，更有人打趣說這根本是「陪大家一起掛睡！」、「棉被感覺很舒服，哪家的？」

請繼續往下閱讀...

有趣的是，柯震東全程未發一語，卻意外掀起深夜熱潮，網友笑稱「這可能是全台最安靜、卻最熱鬧的直播！」也有人說「這睡相比綜藝節目更真實更好看！」顯見他連睡著都能引起討論，展現人氣魅力不減。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法