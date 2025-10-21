（連線報導）豐臀金飆戲資深女星自爆「嚇屎了」！化身離婚律師跳脫框架人生沒限制

葛倫克蘿絲（左起）、莎拉寶森、堤亞娜泰勒、金卡達夏、奈西娜許、娜歐蜜華茲上週一同出席《訴訟女王》洛杉磯首映會。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕美國名媛「豐臀金」金卡達夏（又譯：金卡戴珊）首度主演劇情影集《訴訟女王》，在劇中飾演離婚律師，和奧斯卡提名女星葛倫克蘿絲、娜歐蜜華茲等人同台飆戲。她透露開拍前簡直「嚇屎了」（ scared s***less），尤其和資深的葛倫克蘿絲合作超緊張。

金卡達夏（左）和母親克莉絲珍娜一同出席出席《訴訟女王》洛杉磯首映會。（翻攝自IG）

《訴訟女王》由曾製作過《歡樂合唱團》和《美國恐怖故事》的萊恩墨菲打造，他原先想對「實境秀女王」豐臀金提案新的實境節目，最後在豐臀金母親克莉絲珍娜的幫助下，這個構想最終化為這部「性感又火辣」的法律劇，講述一群女性離婚律師離開男性主導的事務所，創立屬於自己的強勢事業王國。

正在攻讀法律學位的豐臀金表示，自己的角色靈感正是來自美國知名的離婚律師、在好萊塢擁有「明星離婚女王」稱號的蘿拉華瑟，「角色非常堅強、霸氣，蘿拉也曾是我的律師，我覺得她總是那麼強大，讓人相信一切都會沒事。那也是我們在劇中想帶給女性觀眾的能量。」

曾8度提名奧斯卡的葛倫克蘿絲飾演資深律師，她表示從沒演過這樣的戲，也沒經歷過這樣的拍攝方式，「像這樣一群女性同台合作，剛開始我其實也有點被嚇到，需要一些時間適應。不過這真是一段美好的經驗，我想未來也會持續帶來驚喜。」更說身邊有這麼多出色的女性一起奮戰、在會議桌上對視、開心共度時光，「真的太棒了！」

金卡達夏（左）在《訴訟女王》飾演離婚律師。（Disney+ 提供）

一旁豐臀金聽完立刻笑說：「當葛倫說她一開始也有點被嚇到時，我心想『天啊，葛倫克蘿絲都會緊張，那我該怎麼辦？』我根本嚇得要死！」她進一步補充：「有一天我告訴自己，『好吧，我要回頭看看能不能再學得更好、演得更好。』因為如果連葛倫這樣的演員都還在追求完美，那真的太美好了，那代表她對每一個角色都想做到與眾不同，這點讓我深受啟發。」

提到首度主演影集，豐臀金表示：「我從來不覺得自己被困在某個框架裡，不能去嘗試想做的事。沒有年齡限制，也沒有任何界線。想做什麼就去做，最糟又能怎樣？去試就對了，開始就對了，行動就對了。」更說演出該影集讓她確信「人生真的沒有任何限制」。

葛倫克蘿絲（右）在《訴訟女王》飾演資深律師，氣場強大。（Disney+ 提供）

該影集描述一群精明幹練的女性離婚律師在男性主導的律師事務所打滾多年後，決定自立門戶，創立屬於自己的頂尖事務所。她們強勢、聰慧，情感複雜，專門處理高風險的離婚案件、驚人的祕密與錯綜複雜的人際關係。

無論是在法庭上還是彼此之間，她們都得面對不斷變動的忠誠與挑戰，在這個金錢至上、愛情如戰場的世界裡，她們不只參與遊戲，更改寫了規則。《訴訟女王》將於11月4日在Disney+ 上線。

