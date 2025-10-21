樂團女主唱目擊公園阿北有心事 意外成為版稅來源

黃若欣（右）和李友廷合唱，發現他像個陽光宅男。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「沒有才能anti-talent」樂團主唱黃若欣喜歡在晚上去公園跳繩，也養成了她在公園寫歌的習慣，某次目擊一位阿北坐在長椅上，感覺有心事的樣子，沒想到竟成她寫歌靈感，創作出《阿北》，並與同門歌手李友廷一起合唱這首歌。

談到找李友廷合唱的原因，黃若欣表示：「我覺得他跟我的想法滿像的，唱歌又好聽、又會寫歌，而且又是同公司，所以就覺得他是不二人選。」李友廷則幽默回應：「我以為她是因為我有一首歌叫《叔叔的歌》才來找我，想說這個人都當叔叔了，再當個阿北也可以吧！」

黃若欣（左）大讚李友廷很專業。（華研提供）

激發黃若欣寫《阿北》，主要是她看到坐在公園長椅上的阿北感覺有心事的樣子，「我也坐在旁邊發呆，居然有種被阿北陪伴到的感覺。」公園阿北變成歌曲《阿北》，也成為黃若欣版稅來源之一，她笑說：「想把這首歌送給那個阿北。」

黃若欣也大讚李友廷十分專業又很會表演：「我本來跟他還沒有很熟的時候，以為他是憂鬱小生，結果其實是陽光宅男。」除了推出個人單曲《我很孤單》，黃若欣也從9月開始展開「公園小巡迴」，11月2日將迎來台北最終站，到時她也會獻唱新歌《阿北》。

