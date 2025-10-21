自由電子報
娛樂 最新消息

《浪姐》女星結婚11年 老公語出驚人「如何降低性慾」

戚薇、李承鉉是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）戚薇、李承鉉是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲中國女星戚薇因參加《乘風破浪的姐姐》人氣漲停，她與安以軒前男友、韓裔美籍的李承鉉在2014年結婚，婚後育有一子一女，李承鉉近日參加綜藝節目《初入職場·中醫季》，竟突然問中醫師如果「性慾」太旺怎麼辦？被網友直虧「這是一點不拿大家當外人啊」、「有沒有可能是幫戚哥（戚薇）問的？」

戚薇、李承鉉是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）戚薇、李承鉉是銀色夫妻檔。（翻攝自微博）

李承鉉上節目發問要如何降低性慾。（翻攝自微博）李承鉉上節目發問要如何降低性慾。（翻攝自微博）

節目中，李承鉉認真地問中醫師：「性生活的部分，是哪一個系統在管呢？」得知由「腎」主管相關功能後，又追問「所以肝、脾又是另一個東西？」醫師回答其實是同源的，腎虛的人肝可能就不好，李承鉉似乎沒有得到滿意的答案，遲疑片刻後終於說出煩惱：「很旺（性慾）這個事，應該怎麼讓它小一點？」讓現場笑翻。

戚薇曾說過是生理期最後一天搞出二胎。（翻攝自微博）戚薇曾說過是生理期最後一天搞出二胎。（翻攝自微博）

其實李承鉉和戚薇向來都不避諱談性事，戚薇2022年生下兒子，曾在節目上被問到二胎是意外懷孕還是有準備時，她坦承一直在「準備中」，但這次「中」的時機非常意外，苦口婆心提醒所有女性朋友們，「千萬不要覺得我們是有安全期的，你知道我們這次中這個baby的時間點是在哪裡嗎？是在我生理期最後一天，由於就是爸爸有點把持不住。」

此外，戚薇過去也曾經透露，自己在家裡都穿著很「保守」，就是怕老公會起「歹念」，讓網友笑說：「真夫妻就是這個好嗑」、「李承鉉對戚薇是生理性喜歡吧」、「第一次見藝人大大方方講這個的」，直呼夫妻倆什麼事都敢說，真的不把觀眾當外人。

