《咒術迴戰0》重返大銀幕！全新限量特典登場

〔記者鍾志均／台北報導〕隨著《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變X死滅回游 先行上映》將於11月14日全台上映，以及電視動畫第三季《咒術迴戰 死滅回游 前篇》明年1月開播，讓《咒術迴戰》系列話題熱度再度升高。

五條悟（右）與夏油傑。（羚邦亞洲提供）

「咒術迴戰」首部電影作品《劇場版 咒術迴戰0》得以順勢在全球多個地區重新上映，該片於疫情期間在台創下超過2.3億，全球累計55.65億台幣，將在本週五（24）帶著全新特典與重新剪輯的電影預告重返大銀幕。

《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變X死滅回游 先行上映》海報。（羚邦亞洲提供）

《劇場版 咒術迴戰 0》重映除了2D版本外，IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema，等多種特殊版本也同步回歸，首周（10/24-10/30）特典為「全新主視覺A4資料夾」，特殊版本電影票即可加碼兌換A3主視覺透明海報乙份，一張電影票贈送一份，絕對是粉絲必收的精美特典，數量有限，贈完為止。

為慶祝《劇場版 咒術迴戰 0》重新上映，聲演乙骨優太與祈本里香的緒方惠美與花澤香菜上週特別在位於新宿的 TOHO CINEMAS 登台感謝支持的粉絲們；「我還記得四年前首映當天的熱烈場面！」

《劇場版 咒術迴戰 0》重返大銀幕。（羚邦亞洲提供）

緒方惠美笑著回憶道：「我直到看完觀眾的反應才安心回家。」這次重映《劇場版 咒術迴戰 0》，緒方表示：「即便不加效果，花澤香菜仍能夠完美呈現里香咒靈的聲音！」花澤甜笑地補充：「因為是純愛呀！」

談到將在11月中上映的《劇場版 咒術迴戰「澀谷事變 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」》，緒方表示：「因為是總集篇，所以動畫節奏非常流暢，重點場面拳拳到肉，是部能直擊內心的總集篇。

