潤娥「暴君熱」延燒越南！靠3妙招寵粉魅力無邊

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》掀起追劇潮，在劇組正式啟動前往越南獎勵旅遊前，潤娥就靠三大妙招先一步征服越南粉絲的心。

潤娥於本月18日在越南胡志明市阮杜體育館舉辦了《暴君的廚師》潤娥戲劇粉絲見面會，和當地粉絲共度難忘時光。

潤娥先前在越南辦見面會，成功擄獲當地粉絲的心。（翻攝自X）

該見面會是為回應粉絲對於戲劇的熱愛特別舉辦，當潤娥一亮相，全場爆出熱烈歡呼聲，印證她作為「全球女王（Global Queen）」的壓倒性人氣。

活動中，潤娥親自回答粉絲的各種提問，從戲劇準備過程、拍攝現場趣事到角色秘辛，毫無保留的分享只在見面會上才能聽到的幕後故事，氣氛溫馨又真誠。

最令粉絲感動的是，潤娥特別為活動準備《暴君的廚師》原聲帶舞台，以細膩柔和的嗓音獻唱感動全場。之後她又親自在舞台上製作越南風的水果刨冰，並將成品贈送給幸運粉絲，掀起高潮。

潤娥為回饋粉絲，除了帶來歌唱，還分享拍攝花絮，並製作甜品寵粉。（翻攝自X）

活動上，她放送招牌甜笑，另外透過歌曲圈粉，加上呼應《暴君的廚師》延志永大廚的形象，特地製作甜品寵粉，3招成功狙擊越南粉絲的心。

為回應《暴君》的全球熱潮，潤娥成功在橫濱、澳門、胡志明三地舉辦完見面會，接下來11月23日台北、12月13日曼谷繼續前進，將戲劇帶給人的感動延續到年末。

