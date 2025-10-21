自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「暴君CP」戀愛感續航 潤娥、李彩玟雙雙放假地點曝光

潤娥（左）、李彩玟因合作《暴君的廚師》人氣大漲。（翻攝自Naver）潤娥（左）、李彩玟因合作《暴君的廚師》人氣大漲。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥、李彩玟主演韓劇《暴君的廚師》於9月28日播畢，劇組昨（20）宣布，因劇集爆紅，決定展開「獎勵旅遊」，不過礙於安全考量，此次行程與地點等詳細資訊暫不便公開。

《暴君的廚師》結合古代宮廷料理和穿越的浪漫喜劇，講到潤娥一夕之間穿越到朝鮮時代，和「暴君」李彩玟共譜高潮迭起的愛情故事；最終集收視17.1%寫下新高完美收官，掀起戲迷熱議。

潤娥（右）、李彩玟合作《暴君的廚師》默契十足。（翻攝自Naver）潤娥（右）、李彩玟合作《暴君的廚師》默契十足。（翻攝自Naver）

值得一提的是，《暴君的廚師》創下tvN作品首例，為成功登上Netflix全球非英語電視劇榜單TOP 10，並連兩週蟬聯第一，證明海外市場的超高人氣。

隨著這股熱潮未停，劇組順勢獲得獎勵假期。據悉，在劇組殺青聚會上，潤娥就曾霸氣喊出「我們去放獎勵假吧」，如今願望真的成真，讓粉絲也倍感暖心。

雖然這次行程看似保密，不過有韓媒引述相關人士透露，此次《暴君》的獎勵旅遊行程將於今起至24日在越南舉行，潤娥、李彩玟「情侶檔」都會出席，但李彩玟於24、25日在首爾辦見面會，據知只會參加部分行程，會提前返回韓國。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中