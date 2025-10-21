「暴君CP」戀愛感續航 潤娥、李彩玟雙雙放假地點曝光

潤娥（左）、李彩玟因合作《暴君的廚師》人氣大漲。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥、李彩玟主演韓劇《暴君的廚師》於9月28日播畢，劇組昨（20）宣布，因劇集爆紅，決定展開「獎勵旅遊」，不過礙於安全考量，此次行程與地點等詳細資訊暫不便公開。

《暴君的廚師》結合古代宮廷料理和穿越的浪漫喜劇，講到潤娥一夕之間穿越到朝鮮時代，和「暴君」李彩玟共譜高潮迭起的愛情故事；最終集收視17.1%寫下新高完美收官，掀起戲迷熱議。

請繼續往下閱讀...

潤娥（右）、李彩玟合作《暴君的廚師》默契十足。（翻攝自Naver）

值得一提的是，《暴君的廚師》創下tvN作品首例，為成功登上Netflix全球非英語電視劇榜單TOP 10，並連兩週蟬聯第一，證明海外市場的超高人氣。

隨著這股熱潮未停，劇組順勢獲得獎勵假期。據悉，在劇組殺青聚會上，潤娥就曾霸氣喊出「我們去放獎勵假吧」，如今願望真的成真，讓粉絲也倍感暖心。

雖然這次行程看似保密，不過有韓媒引述相關人士透露，此次《暴君》的獎勵旅遊行程將於今起至24日在越南舉行，潤娥、李彩玟「情侶檔」都會出席，但李彩玟於24、25日在首爾辦見面會，據知只會參加部分行程，會提前返回韓國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法