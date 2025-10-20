《百次的回憶》結局收視翻兩倍 金多美、辛叡恩締造青春黑馬傳說

《百次的回憶》金多美（左）和辛叡恩飾演多年朋友。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕青春愛情韓劇《百次的回憶》以1980年代為背景，昨（19）晚平均收視8.1%迎來收官之夜；該劇自開播首集3.3%收視起步，最終翻漲超過兩倍，為今年亮眼的韓劇黑馬。

《百次的回憶》深刻描繪金多美飾演的「營禮」與辛叡恩演出的「鍾熙」之間的友誼，金多美透露，「對營禮來說，鍾熙是一個非常令人嚮往的人，甚至想成為像鍾熙那樣的人，因此我把鍾熙當作像家人般深愛的人來演繹。」

《百次的回憶》金多美主演第四部韓劇，持續寫下亮眼成績。（Hami Video提供）

出身電影《魔女》的金多美憑藉強烈存在感被封為「怪物新人」，之後以《梨泰院Class》、《那年，我們的夏天》、《血謎拼圖》皆成話題佳作，網友盛讚她演出的高營禮：「金多美讓角色更立體，也讓那段青春閃耀得更真實。」

《百次的回憶》辛叡恩表示，因為該劇感受到友誼的重量與珍貴。（Hami Video提供）

辛叡恩分享終映感言坦言，「時間過得飛快，人物的心情還住在我體內」，感激這段經驗推著自己走向下一個層次。聊到與金多美的合作，她形容彼此性格「不急不慌、界線相近」，初見就覺得是同頻的人，拍攝後期更體會到「看著她的眼睛就知道情緒到了」。

辛叡恩更盛讚金多美「先自我檢視，再做決定」的從容：「當你準備好了再上場，那份穩定很迷人，我也想擁有那樣的餘裕。」兩人把女生間的深厚情誼，演成最動人的成長線。《百次的回憶》全集在Hami Video獨家上架。

