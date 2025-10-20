自由電子報
娛樂 日韓

TWICE出道十年成就再創高峰 首爾見面會全場燃爆

TWICE慶祝出道10週年，團魂不滅。（翻攝自X）TWICE慶祝出道10週年，團魂不滅。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日兩天唱進高雄世運主場館；她們在粉絲的愛護下，用滿滿幸福和感動慶祝出道10週年！

TWICE在上週六於高麗大學華正體育館舉辦出道10週年粉絲見面會，門票全數售罄；為了讓更多粉絲參與回憶，活動透過Beyond LIVE平台進行線上付費直播。

成員志效、娜璉、定延、Momo、Sana、Mina、多賢、彩瑛、子瑜以充滿趣味自我介紹歌詞的《TWICE SONG》登場，引爆粉絲熱情；隨後演唱《Talk that Talk》、《THIS IS FOR》、《Strategy》，以及《SIGNAL》、《KNOCK KNOCK》等代表作，完整展現2015年至2025年的音樂歷程。

TWICE將於11月來台開唱。（翻攝自X）TWICE將於11月來台開唱。（翻攝自X）

活動中播放2015年TWICE組團過程的Mnet節目《SIXTEEN》個人訪談影片，看到十年後成員依舊的樣貌令人會心一笑。

接著成員們打開「時光膠囊」回到十年前，回顧練習生時期至今的日常和活動幕後花絮，現場氣氛溫馨又感人，成員們紛紛表示：「謝謝大家珍藏這十年的回憶，未來也要一起創造更美好的回憶！」最後以新歌《ME+YOU》作為演出結尾，向粉絲表達真摯心意。

自2015年出道以來，TWICE除了在韓國，也在國際舞台發光發熱，成為「全球頂級女團」，並以美國告示牌主榜 Hot 100 事業高峰等亮眼成績，展現卓越存在感。

