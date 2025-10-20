自由電子報
娛樂 最新消息

北北基桃咕嚕咕嚕 網友翻出台八畫面支援

網友挖出台八《金家好媳婦》畫面表達無法接受要上班、上課。（翻攝自YouTube）網友挖出台八《金家好媳婦》畫面表達無法接受要上班、上課。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕受風神颱風外圍環流及東北季風影響，雙北、基隆、宜蘭等地區今（20）已下起豪大雨，晚間8點北北基桃地區宣布正常上班上課，僅部分學校可停班停課或改採遠距教學。消息傳來，網友瞬間湧入台北市長蔣萬安臉書粉絲專頁瘋狂留言「咕嚕咕嚕」，「台灣颱風論壇」稍早也發文表示：嗨，今天北部人全數免費領取經典共伴效應體驗乙次，咕嚕咕嚕了嗎？

受東北季風及颱風外圍環流影響，氣象署持續發布豪雨特報，北台灣有局部豪雨或大豪雨發生的機率。（記者林正堃攝）受東北季風及颱風外圍環流影響，氣象署持續發布豪雨特報，北台灣有局部豪雨或大豪雨發生的機率。（記者林正堃攝）

台灣颱風論壇指出，明日東北季風將稍微增強，北部氣溫持續降低，維持在攝氏22度左右。至於未來3天雨量，「北部、宜蘭那根本和瘀青沒兩樣，雨勢應該會非常的有感」。看到這篇文的網友紛紛崩潰，還有人找出2018年三立台灣台播出的八點檔連續劇《金家好媳婦》畫面支援，讓人佩服台灣人苦中作樂的幽默感。

《金家好媳婦》由黃少祺、韓瑜、謝承均、曾莞婷、江宏恩、高宇蓁等人主演，主要圍繞金家展開，描述不同世代婆媳關係、年輕一代愛情與人生以及家庭中的種種挑戰與考驗。

