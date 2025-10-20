《許我耀眼》嗨爆足球場 3萬人重現陳偉霆「這句」經典台詞

周興哲在星空下浪漫開唱。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲解鎖人生首場體育場演唱會，「Odyssey·Star旅程·星空」18日唱進上海虹口足球場，全場座無虛席，3萬名「小興星」（粉絲）手持螢光棒點亮全場，閃閃星海從看台一路延伸到天際，氣氛浪漫。

周興哲再度返場上海。（星空飛騰提供）

開場他戴著墨鏡、穿著黑色軍裝外套帥氣現身，摘下墨鏡那一刻，尖叫聲瞬間爆表，「老公！老公！」此起彼落，他感性告白：「今天是我人生中第一場體育場演唱會，也是Odyssey旅程第60場，走了3年，謝謝你們！」也表示因為是戶外體育場，沒有屋頂，可以直接看到星空，「今晚我們一起在星光下唱歌！」

周興哲首度唱進體育場。（星空飛騰提供）

趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》近期在Netflix拿下亞洲區各大冠軍，周興哲主唱片尾曲《Take My Time》和爆火插曲《Me and You》攻上各音樂榜冠亞軍，他特別選在上海站首唱，當前奏一出，全場瞬間淪陷，尖叫聲此起彼落，小興星們更炸鍋高喊《許我耀眼》男主角陳偉霆經典台詞：「妍妍，接電話！」成為演唱會最時尚共感橋段。

周興哲與家人、團隊嗑大閘蟹慶功。（星空飛騰提供）

3年來周興哲到上海開唱都遇到大閘蟹豐收，每次演出結束後，必定以「大閘蟹宴」慶功，這回也不例外，家人與團隊全員到齊，眾人舉杯共賀，為這趟星光旅程劃下最幸福的句點。

