饒舌界的鄧麗君久違開唱 超大咖女星也來了

ØZI同框媽媽葉璦菱合唱，大喊：真的好害羞 。（Red Bull提供）ØZI同框媽媽葉璦菱合唱，大喊：真的好害羞 。（Red Bull提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Red Bull Jukebox 點唱機演唱會 feat. ØZI 台北場」18日在Legacy Tera登場，ØZI即興以R&B翻唱現場來賓蔡秋鳳的知名曲《金包銀》，更與媽媽葉璦菱同台演出、和YELLOW黃宣PK經典金曲，以及揪粉絲上台與「饒舌界的鄧麗君」葛仲珊合唱，讓整晚高潮不斷，嗨翻全場。

ØZI應現場觀眾要求，是否加班唱安可曲也交給觀眾決定。（Red Bull提供）ØZI應現場觀眾要求，是否加班唱安可曲也交給觀眾決定。（Red Bull提供）

演唱會上，ØZI獻唱線上投票環節中勝出的《愛很簡單》時，現場觀眾齊聲大合唱，演唱會變KTV大型包廂；ØZI接著唱《專屬天使》、《終於說出口》，並分享：「這兩首是我每次喝醉必點的歌，能跟這麼多人一起唱，真的像跟大家在KTV開超大型包廂，跟我一起拿著麥克風唱歌的感覺。」

黃宣直接躺在舞台上，即興為ØZI及媽媽葉璦菱伴舞。（Red Bull提供）黃宣直接躺在舞台上，即興為ØZI及媽媽葉璦菱伴舞。（Red Bull提供）

ØZI邀請媽媽葉璦菱驚喜登場，更引發全場尖叫，ØZI讓媽媽獨唱《殘缺的溫柔》，並接續以R&B風格翻唱副歌，母子兩人台上的互動溫馨又幽默。葉璦菱隨後更演唱另一首經典曲《我心已打烊》，讓歌迷大飽耳福，而演唱會嘉賓黃宣即興為ØZI母子伴舞的逗趣畫面也成一大亮點。

許久未公開露面的葛仲珊也現身，與ØZI一同邀請粉絲上台合唱《皇后區的皇后》。（Red Bull提供）許久未公開露面的葛仲珊也現身，與ØZI一同邀請粉絲上台合唱《皇后區的皇后》。（Red Bull提供）

ØZI與黃宣一連PK三回合，不只搶唱經典歌讓現場氣氛超嗨，而許久未公開露面葛仲珊也驚喜現身，邀請粉絲上台合唱《皇后區的皇后》，更把氣氛推至頂點。

