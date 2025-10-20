才為夢想休學！男星突陷入低潮 關4坪大房間封閉自我

Wols曾陷入創作低潮。（好感度音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作新人Wols推出第二首創作單曲《深藍色（Midnight Blue）》，Wols受怪奇比莉的哥哥兼製作人FINNEAS的音樂啟發，在四坪大的房間寫出這首懷疑人生的自白曲，MV也於今日首播。

Wols曾為全心投入音樂夢想，毅然選擇休學，談到對創作更深的堅持，來自於在聆聽怪奇比莉首張專輯《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》時，被製作人FINNEAS深深打動， Wols認為FINNEAS在極簡的配器編曲上仍能營造滿滿情感與畫面，「少而有力」的創作手法，成為他追求音樂純粹的重要啟發。

Wols曾陷入創作低潮。（好感度音樂提供）

然而音樂夢想的路並不浪漫，Wols曾陷入長達好幾個月的創作低潮與自我懷疑，甚至一度產生：「我是不是不夠好？是不是走錯路？」將自己封閉在小房間中。就在那段孤獨的時光裡《深藍色》悄然誕生。Wols分享歌曲描述即便內心仍想努力，卻也疲憊到只能選擇「躺下」，但這並非放棄，而是一種誠實面對自己的釋放與繼續堅持走下去的勇氣。

Wols用音樂記錄情緒，期待聽眾能在《深藍色》裡找到共鳴，從脆弱中獲得力量。獨特的音樂風格也獲得青睞，《深藍色》成為影集《黑白原來是真的》戲劇插曲，Wols出道創作即搭上熱門影集深感榮幸又興奮，更期待《深藍色》能與劇中角色情緒完美結合。

