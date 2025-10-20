自由電子報
娛樂 最新消息

金馬影后林品彤「傳好運」給劉若英 她搞笑喊：拜託了

電影我們意外的勇氣首映。（記者王文麟攝）電影我們意外的勇氣首映。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《我們意外的勇氣》今（20）晚首映，導演游紹翔、劉若英、薛仕凌、林品彤、大霈、李烈等眾星齊聚，現場氣氛溫馨歡樂；飾演劉若英童年的林品彤逗趣表示，能和劉若英合作「非常開心」，更將自己拿下金馬影后的好運傳遞下去。

電影我們意外的勇氣首映。（記者王文麟攝）電影我們意外的勇氣首映。（記者王文麟攝）

劉若英今年以《我們意外的勇氣》4度角逐金馬影后，演她小時候的林品彤前年以《小曉》於金馬獎順利封后，當場被主持人海裕芬拱將好運傳給準影后劉若英，只見劉若英趕緊上前握手，搞笑喊說「拜託了」，氣氛歡樂。

林品彤前年以《小曉》於金馬獎順利封后，被主持人拱將好運傳給準影后劉若英，劉若英趕緊上前握手，搞笑喊說「拜託了」。（記者王文麟攝）林品彤前年以《小曉》於金馬獎順利封后，被主持人拱將好運傳給準影后劉若英，劉若英趕緊上前握手，搞笑喊說「拜託了」。（記者王文麟攝）

該片聚焦導演親身經歷，描繪戀人在「成為父母」的人生抉擇，如何在愛與不安間找到勇氣。劉若英以一貫率真語氣分享觀影感受，表示「這是一部很當下的電影。不管做了什麼決定，舒服最重要。」

電影我們意外的勇氣首映。（記者王文麟攝）電影我們意外的勇氣首映。（記者王文麟攝）

她坦言，《我們意外的勇氣》讓她重新思考「母親」的角色：「看完電影，會勸觀眾慎重考慮，要不要當媽媽。」接著補充：「一旦當媽媽，這段關係沒辦法說終止就終止。把孩子平安撫養長大，是一件很幸福的事。」

劉若英也提到，電影並非刻意宣揚正能量，「導演說這是一部有正能量的電影，但現在不流行正能量，流行毒雞湯（笑）。」希望觀眾能從片中感受到「面對自己」的真實力量。

飾演劉若英戀人的薛仕凌表示，片中角色面臨突如其來的意外，必須在茫然中作出決定：「男生永遠無法真正體會女生的辛苦。當人生發生轉折時，我們往往必須代替對方做出選擇，那種徬徨和掙扎很有戲劇張力。」《我們意外的勇氣》23日在台上映。

