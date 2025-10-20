自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

劉品言「為報恩」決定嫁！ 婚禮爆出新郎「黑心事件」超崩潰

林鶴軒（右）在《舊金山美容院》與劉品言的婚禮上，出現意想不到的轉折。（TVBS提供）林鶴軒（右）在《舊金山美容院》與劉品言的婚禮上，出現意想不到的轉折。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言在TVBS影集《舊金山美容院》首集就和「大鶴」林鶴軒辦婚禮，結果新郎於婚禮上被揭發「黑心事件」，他情緒潰堤、當場辯解；劉品言則從幸福新娘瞬間崩潰，神情錯愕、情感撕裂，兩人細膩的演技與強烈的劇情張力，成為全劇收視高點。

劉品言劇中為了報恩決定嫁給工廠員工林鶴軒，但林鶴軒那些藏不住秘密的鬼祟言行，立刻觸發觀眾敏銳神經：「他一定有問題！感覺這角色後面會爆炸！」也因此，兩人舉辦婚宴時，網友紛紛激動留言，「這婚禮好刺激」、「怎麼還沒有人阻止他們結婚」，觀眾入戲之深，讓人忍不住莞爾。

連晨翔在《舊金山美容院》於自家美容院前賣早餐，劇中美食「米苔目煎餅」引發討論。（TVBS提供）連晨翔在《舊金山美容院》於自家美容院前賣早餐，劇中美食「米苔目煎餅」引發討論。（TVBS提供）

另一方面，連晨翔劇中開設的早餐攤「舊金山美容院」也成為話題焦點。他以創意料理「香菜蛋餅」引發關注，觀眾笑稱「太內行，居然懂台灣人的香菜梗」，笑說：「台灣人果然對吃的很認真。」讓劇中美食成功延伸出生活感話題。除了劇情，片頭曲《怪情歌》和片尾曲《生存遊戲》也掀起熱議，驚呼：「主題曲居然是林宥嘉唱的！片尾曲是動力火車加五堅情？太強了吧！」首播當晚戲劇主題曲也引爆話題。

方志友在《舊金山美容院》飾演「江之璐」，她笑說自己好像跟飾演哥哥的連晨翔越來越像。（TVBS提供）方志友在《舊金山美容院》飾演「江之璐」，她笑說自己好像跟飾演哥哥的連晨翔越來越像。（TVBS提供）

為迎接首播，《舊金山美容院》演員群連晨翔、方志友、楊銘威、楊晴等人特別開直播與觀眾互動，輪番分享拍攝趣事，更邀請演藝圈好友線上應援，柯震東、邱宇辰、朵拉紛紛助陣，現場笑料不斷、互動熱絡。方志友甚至在直播中對連晨翔開玩笑說：「我覺得我們有兄妹臉。說不定你女兒生出來會像我。」連晨翔立刻接話：「像妳也OK！」方志友邀來日前拿到第60屆金鐘獎實境節目主持人獎的好友朵拉，朵拉上線就透露：「這部戲我其實有客串喔！」她還分享金鐘獎當天因為自己是I人，不敢上前邀請漂亮的劉品言拍照，連晨翔則表示會代為轉達，沒想到劉品言突現「聲」表示：「有！我聽到了！」讓眾人超驚喜。

連晨翔為《舊金山美容院》增胖21公斤。（TVBS提供）連晨翔為《舊金山美容院》增胖21公斤。（TVBS提供）

《舊金山美容院》由金鐘編劇杜政哲執導，集結劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、林鶴軒、檢場、陳孝萱、蔣偉文演員。劇情橫跨三個家庭的恩怨與年輕世代的愛情糾葛，首播便展現紮實劇本與真摯情感，成功引爆話題。每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出，2026年緯來戲劇台、龍華電視也能再度欣賞這部誠意滿滿的原創劇。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中