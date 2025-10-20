劉品言「為報恩」決定嫁！ 婚禮爆出新郎「黑心事件」超崩潰

林鶴軒（右）在《舊金山美容院》與劉品言的婚禮上，出現意想不到的轉折。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言在TVBS影集《舊金山美容院》首集就和「大鶴」林鶴軒辦婚禮，結果新郎於婚禮上被揭發「黑心事件」，他情緒潰堤、當場辯解；劉品言則從幸福新娘瞬間崩潰，神情錯愕、情感撕裂，兩人細膩的演技與強烈的劇情張力，成為全劇收視高點。

劉品言劇中為了報恩決定嫁給工廠員工林鶴軒，但林鶴軒那些藏不住秘密的鬼祟言行，立刻觸發觀眾敏銳神經：「他一定有問題！感覺這角色後面會爆炸！」也因此，兩人舉辦婚宴時，網友紛紛激動留言，「這婚禮好刺激」、「怎麼還沒有人阻止他們結婚」，觀眾入戲之深，讓人忍不住莞爾。

連晨翔在《舊金山美容院》於自家美容院前賣早餐，劇中美食「米苔目煎餅」引發討論。（TVBS提供）

另一方面，連晨翔劇中開設的早餐攤「舊金山美容院」也成為話題焦點。他以創意料理「香菜蛋餅」引發關注，觀眾笑稱「太內行，居然懂台灣人的香菜梗」，笑說：「台灣人果然對吃的很認真。」讓劇中美食成功延伸出生活感話題。除了劇情，片頭曲《怪情歌》和片尾曲《生存遊戲》也掀起熱議，驚呼：「主題曲居然是林宥嘉唱的！片尾曲是動力火車加五堅情？太強了吧！」首播當晚戲劇主題曲也引爆話題。

方志友在《舊金山美容院》飾演「江之璐」，她笑說自己好像跟飾演哥哥的連晨翔越來越像。（TVBS提供）

為迎接首播，《舊金山美容院》演員群連晨翔、方志友、楊銘威、楊晴等人特別開直播與觀眾互動，輪番分享拍攝趣事，更邀請演藝圈好友線上應援，柯震東、邱宇辰、朵拉紛紛助陣，現場笑料不斷、互動熱絡。方志友甚至在直播中對連晨翔開玩笑說：「我覺得我們有兄妹臉。說不定你女兒生出來會像我。」連晨翔立刻接話：「像妳也OK！」方志友邀來日前拿到第60屆金鐘獎實境節目主持人獎的好友朵拉，朵拉上線就透露：「這部戲我其實有客串喔！」她還分享金鐘獎當天因為自己是I人，不敢上前邀請漂亮的劉品言拍照，連晨翔則表示會代為轉達，沒想到劉品言突現「聲」表示：「有！我聽到了！」讓眾人超驚喜。

連晨翔為《舊金山美容院》增胖21公斤。（TVBS提供）

《舊金山美容院》由金鐘編劇杜政哲執導，集結劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、林鶴軒、檢場、陳孝萱、蔣偉文演員。劇情橫跨三個家庭的恩怨與年輕世代的愛情糾葛，首播便展現紮實劇本與真摯情感，成功引爆話題。每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出，2026年緯來戲劇台、龍華電視也能再度欣賞這部誠意滿滿的原創劇。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。

