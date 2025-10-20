台北市動物園「閉園曲」是他的作品 身分曝光是天團成員

龔鈺祺新單曲成為動物園閉園曲目。（亮晶妃音樂有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿龔」龔鈺祺暌違五年推出全新演奏創作專輯《The Moonlight Zoo 》，一發行便登上博客來即時榜冠軍，更讓阿龔開心的是，專輯同名單曲《The Moonlight Zoo》從10月18日（六）開始，成為臺北市立動物園閉園歌曲，阿龔溫馨表示，「自己的音樂能夠陪伴動物們入夜，覺得一切付出都值得了」。讓網友直呼阿龔果然是「蘇打綠感性之最」！

阿龔分享自己無論走到世界哪個城市，只要有空就會去當地的動物園走走，「那是個讓人心情變好的地方，不論幾歲，看到動物總會覺得安心。」這次與臺北市立動物園合作，讓他也更深入了解「動物認養」與野生動物保育行動，能用音樂響應讓他覺得特別有意義，「那是一種用行動守護生命的方式。」更許願：「希望有一天，能在動物園裡親自為動物們演奏。」

《月光動物園》音樂會巡迴將於11月7、8日在北京首站揭開序幕。阿龔提前抵達北京進行練團，展開「地獄式」行程。趁著短暫空檔，他也在秋意正濃的北京舉辦專輯聽歌會，率先以鋼琴現場演奏《A Place For All Lost Animals》開場，甚至讓聽眾感動落淚。談到練琴日常時，阿龔笑說自己幾乎整天都待在琴房，「除了外出跟吃飯，其他時間都在鋼琴前，有時在上面寫樂譜、做文書，甚至小睡一下，這個高度非常剛好。」

被問到是否會在個人音樂會上彈奏蘇打綠的作品時，他賣關子說：「如果現場氣氛到了，也許我就會彈蘇打綠的歌唷！」此次巡演的一大亮點，是他與德國指揮家Bernd Ruf的再度合作，此次不僅擔任指揮，還將親自演奏薩克斯風，與阿龔共創全新火花。

《The Moonlight Zoo 月光動物園》專輯已正式發行，各大數位平台全面上線，阿龔首度展開個人巡迴音樂會於北京啟航，一路前往廣州、成都、上海。並於明年回到台北與高雄。

