BLACKPINK來台開唱 Jennie走位錯誤網批：認真點

BLACKPINK Jennie疑似分心走錯位置，被Rosé拉回，慘遭嚴苛網友批評：認真點。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天后級女團BLACKPINK（以下簡稱BP）本月18、19日來台開唱，成功「粉」了高雄，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁頭髮都因為BP變成粉紅色。高雄世運主場館一連兩天開唱，成功吸引約10萬名粉絲進場，演唱會於昨晚圓滿落幕。不過，有網友指出Jennie疑似分心走錯位置，被Rosé拉回，嚴厲批評：認真點。

BLACKPINK在高雄世運主場館一連兩天開唱，成功吸引約10萬名粉絲進場。（翻攝自X）

Jennie在走位時疑似恍神走錯位置，好在正在演唱的隊友Rosé趕緊伸手拉她一把，這畫面被曬在網路上，網友嚴苛批評，「能不能認真一點，都唱幾次了還能有問題」，不過也有其他粉絲認為，做錯動作沒有關係，更說「討厭Jennie的人為了造謠無所不用其極」。

Suuper Junior在SS6演唱會時，竟然有5位成員忘記走位。（翻攝自YouTube）

其實Jennie並非唯一在舞台上出槌的人，2014年夯團Super Junior（以下簡稱SJ）演唱會時，其他成員都站到升降舞台緩緩向上升起，唯獨希澈一人不知道為何沒站到位置上，成為唯一一個站在底下的人；隔年出槌人數飆升至5人，SS6演唱會時只有圭賢、利特、銀赫、始源記得走位，其他5名成員完全忘記這回事，這些小出包令E.L.F.（欸噗）。

