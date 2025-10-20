自由電子報
娛樂 最新消息

婆媳不鬥了！金喜善×李慧英聯手對抗「恐嚇信」成最大反轉

李慧英（左）與金喜善在《我們，家》婆媳聯手找真相。（八大電視提供）李慧英（左）與金喜善在《我們，家》婆媳聯手找真相。（八大電視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕懸疑韓劇《我們，家》由金喜善、李慧英攜手主演；金喜善首度挑戰黑色喜劇風格，飾演知名的家事諮詢醫生，在工作與家庭間都過著令人稱羨的完美生活，卻因一封匿名恐嚇包裹，讓一切美好開始崩塌。

[3]

金喜善談到與角色的相似度，表示：「我也是一個家庭的母親，也和婆婆相處融洽，生活中有許多瑣碎的小事，與角色的同步率大概有99%。」她形容角色就像一顆鑽石：「即使遭遇生活的巨變，仍堅定守護家庭，並與婆婆攜手面對困境，她的堅韌讓人感受到閃耀不滅的光芒。」

百想影后李慧英在《我們，家》飾演推理小說作家。（八大電視提供）百想影后李慧英在《我們，家》飾演推理小說作家。（八大電視提供）

曾在韓劇《花樣男子》飾演李敏鎬母親的百想影后李慧英，這次首度詮釋婆婆角色，飾演一位推理小說家、為了兒子願意奉獻一切的母親。當家庭陷入危機，她毅然選擇與媳婦金喜善聯手合作，共同面對命運的考驗。

劇中飾演金喜善診所病人的妍雨，角色充滿神秘感，她的出現讓金喜善警覺出別有目的。再次與金喜善合作，妍雨笑說：「上一部作品我們飾演姊妹，這次卻成了陌生人。」

此外，韓團2PM成員黃燦盛則是飾演金喜善不成器的弟弟，整日無所事事，只想從姊姊與姊夫身上獲得金援。戲裡姊弟鬥嘴場面自然逗趣，金喜善大讚：「真的就像我現實中討厭的弟弟一樣！」

導演也透露，團隊在觀看黃燦盛的演出時都深有共鳴，「大家都笑說，『我的弟弟也是這樣！』」黃燦盛好演技有目共賭。《我們，家》今（20）起，每週一至五晚間7點於八大戲劇台全台首播。

