娛樂 最新消息

袁惟仁兒大哭！袁義淚揭「拍小S蔡康永壓力實況」陸元琪激讚：帥炸了

袁惟仁兒大哭！袁義淚揭「拍小S蔡康永壓力實況」陸元琪激讚：帥炸了袁義（中）與小S（左）、派翠克（右）合照留念。（翻攝自IG）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深音樂人袁惟仁與前妻陸元琪的23歲兒子袁義，近日分享參與金鐘獎幕後工作的心情，字裡行間透露出他面對工作的從容，也讓粉絲看見他對任務的投入與成就感，就連母親也為之動容激讚「帥炸了！」

袁義此次參與金鐘獎幕後工作，並完成「小S」徐熙娣與蔡康永合體拍攝工作，爾後他特地留下心得，透露自從接到任務那天起，壓力幾乎沒讓他好好睡過一晚。為確保完美構圖，袁義親自往返北流與攝影棚四次，測試不同光線與角度，甚至為舞台預留三種備用背景，親力親為、努力不懈完成使命。

袁義坦言，在典禮結束後情緒整個潰堤，不過他也以幽默語氣自嘲「怎麼好像是我得獎一樣？」接著還笑說「那明年就等我入圍啦！」短短幾句話展現出他在工作上的自信心與責任感。

袁義在專業領域上的能力與實力各界有目共睹，母親陸元琪也激動大讚「帥炸了你的一切！」並附上一顆愛心，流露滿滿驕傲。「小甜甜」張可昀也發聲盛讚「弟弟你好棒！」方馨更是力誇「你真的越來越帥了！」多位藝人輪番留言，氣氛溫馨熱鬧。

