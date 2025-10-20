《大尾鱸鰻》男星陳屍家中 死對頭陳冠霖露面淡回

陳冠霖出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕陳冠霖相隔19年重返民視拍戲，今（20日）出席短影集《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。談起9月突傳過世的陳光前，陳冠霖神情平淡，坦言：「其實知道。」兩人過去曾因糾紛對簿公堂，最後由他勝訴，之後便未再聯絡。

陳冠霖提到，8月參與的三立八點檔《願望》殺青後，他飛了一趟中國找高中同學，聊天時同學一直提到一位「阿諾」，後來才知道講的就是陳光前，「原來我們同校」，至於得知死訊是否感到震驚？他淡淡回應：「有知道，人已經去世了，就沒什麼好說。」

請繼續往下閱讀...

楚宣（右起）、陳冠霖、王滿嬌出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

陳冠霖過去曾被《大尾鱸鰻》男星前光前控訴上酒店不付錢、二女共事一夫，他火大將陳光前告上法院，最後勝訴，陳光前遭判處4個月有期徒刑，須分別賠償陳冠霖夫婦30萬元與20萬元，並登報道歉，隨著陳光前上個月陳屍家中猝逝，這段恩怨也畫下句點。

被問到是否有收看本屆金鐘獎？他搖頭笑說：「沒看，我戲殺青之後，我80幾歲的媽媽膝蓋完全退化，最近又有傷到，我每天帶她中、西醫、針灸、復健科報到，每天都陪她。」不過他知道昔日八點檔戰友曾莞婷以《影后》奪下戲劇節目女配角獎，也特地留言祝賀：「我們前一陣子合作拍廣告的時候，我有跟她說，她是轉型非常成功的演員。她入圍後，我也留言說『金子總是會發亮的』，恭喜她。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法