娛樂 最新消息

曾莞婷看嚴藝文奪獎哭慘！自曝「比自己得獎還傷心」原因超暖

曾莞婷奪下戲劇金鐘「迷你劇集女配角獎」，嚴藝文也榮獲導演獎。（新聞攝影組攝）曾莞婷奪下戲劇金鐘「迷你劇集女配角獎」，嚴藝文也榮獲導演獎。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮落幕，《影后》成為當晚亮點之一，不僅演員曾莞婷奪下「迷你劇集女配角獎」，導演嚴藝文也榮獲導演獎。兩人合作交情深厚。曾莞婷今（20日）透過Threads發文，坦言當下看到導演上台領獎，自己情緒潰堤，「哭得比拿獎時還慘」。

她動情寫道：「好深刻的一句話，請各位導演好好愛你的演員，你所得到的反饋，會超乎你的想像！」字裡行間滿是對嚴藝文的敬佩。她回憶片場點滴，稱嚴藝文總是用極大的溫柔帶領團隊，「不管我們多脆弱，她都不曾放棄，甚至會蹲下來，用柔軟的語氣說：『我們再試一個好不好？』」

嚴藝文金鐘封導演，曾莞婷哭成淚人兒。（翻攝自Threads）嚴藝文金鐘封導演，曾莞婷哭成淚人兒。（翻攝自Threads）

曾莞婷笑著補充：「誰能拒絕？！妳絕對值得這個獎！」並向嚴藝文喊話：「我相信妳以後不會再說『不要叫我導演啦』～好好享受吧！」

嚴藝文當晚上台領獎時也一番肺腑之言，提到對演員的敬意：「演員這個職業是世界上最難預測職業災害有多大的行業，他們用血肉之軀與角色交換靈魂，既迷人又脆弱。希望所有導演都盡你所能去愛你的演員們，他們感受到你的愛，將會是你心裡最大的寶藏。」這段話也讓台下一片眼眶紅。

