娛樂 最新消息

「卡通煎餅主理人」日收入逾4千元 客人排隊5小時捨不得吃

「卡通煎餅主理人」曾雅馨所製作出的Labubu拉布布煎餅。（翻攝自微博）「卡通煎餅主理人」曾雅馨所製作出的Labubu拉布布煎餅。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕當熱門動漫人物變成食物的時候，人們有多瘋狂？中國近期出現一攤賣「卡通煎餅」的攤位，成為社群熱門話題，老闆娘曾雅馨利用雞蛋、牛奶、麵糊製作出「Labubu」拉布布、「咒術迴戰」五條悟、飛天小女警等各式不同熱門卡通人物，排隊人潮洶湧，必須透過發放號碼牌維持秩序，曾雅馨也被封為「卡通煎餅主理人」。

曾雅馨的卡通煎餅攤每天的收入超過4000元。（翻攝自微博）曾雅馨的卡通煎餅攤每天的收入超過4000元。（翻攝自微博）

30歲的曾雅馨每天下午5點開始營業，攤前早已擠滿排隊人潮，一名顧客表自己下午3點起排隊領號碼牌，結果才拿到40號，如果想要拿到最前面的號碼，大約下午1點就必須開始排隊。曾雅馨每天限量提供60份，下午5點起營業要晚上11點才能收攤，還有不少人沒領到號碼牌，只能拍拍攤販人潮洶湧的樣子。

卡通煎餅老闆娘曾雅馨。（翻攝自微博）卡通煎餅老闆娘曾雅馨。（翻攝自微博）

主修美術的曾雅馨說自己今年8月逛夜市的時候想到這個商機，所以辭職創業，在家裡練習一個多月，才成功畫出卡通煎餅。現在客人可以指定卡通人物，曾雅馨已經得心應手，精準掌握焦糖線條。指定角色的客人可以拍下人物圖案，接著曾雅馨就會邊看著圖片製作煎餅，目前煎餅分為兩種價格，分別是：一般款15元人民幣（約新台幣65元）或25元人民幣（約新台幣108元）；訂製款則依圖案複雜程度定價，製作時間10分鐘到30分鐘不等。

曾雅馨卡通煎餅價格依照圖案複雜度而定。（翻攝自微博）曾雅馨卡通煎餅價格依照圖案複雜度而定。（翻攝自微博）

有排隊5小時才拿到煎餅的客人看到成品覺得太漂亮，竟然捨不得吃，表示想把煎餅保存起來當作紀念。這個卡通煎餅攤位每日收入約1000元人民幣左右（約新台幣4290元），曾雅馨強調：每天限量製作60份，用來上色的都是蔬菜、水果汁，是天然、安全的材料。

