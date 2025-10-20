吳念軒繞境突落淚 《媽祖在人間》導演揭媽祖「親點他上陣」

吳念軒出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕吳念軒今（20日）出席民視新戲《媽祖在人間》開鏡祈福記者會，坦言自己與媽祖頗有緣分，曾在繞境途中莫名感動到哭。這次更「升格」演出媽祖化身，是位化身房仲的媽祖。

吳念軒透露，從小就跟著家人拜媽祖，「祂一直活在我們心中，小時候故事書、動畫裡都有祂的影子。」他出道初期曾主持節目跟拍繞境，那次經驗讓他難忘，「我剛出道就去繞境，有鑽轎底、吃炮，後來也有跟宋偉恩去白沙屯媽祖，邊走邊拍照，我們拍了很多有關於廟會的東西」，他在現場感受到媽祖的氣場，形容那股力量難以言喻，「那感覺很酷，大家聚集在一起，做同一件事情，會莫名感動而哭」，被問繞境過程有沒有受傷？他反倒自豪笑說：「沒有，我在《紅衣小女孩2》演虎爺有吃炮經驗，繞境時我都往前貼，因為炸一下好像能把壞的東西趕走，很像被保佑。」

王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

這次飾演的「房仲媽祖」，靈感竟來自導演吳凱蕙的靈感閃現。導演笑曝：「原本這角色是一位老太太，但不知怎麼，媽祖就把吳念軒推到我面前。他演的地方剛好是他小時候住的附近的媽祖廟，感覺就是媽祖自己選的，所以我們整個劇本翻了，變成帥哥房仲。」吳念軒聽後也大笑：「我從小生活在桃園火車站附近，那邊有很多很好吃的東西，從小到大一直經過桃園慈護宮，但我都沒進去過。」導演馬上回一句：「就是沒進去，才要挑你！」

陳冠霖（右起）、王滿嬌、吳念軒出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

《媽祖在人間》將媽祖的神聖力量融入都市日常，透過溫情與信仰交織的單元故事，探討現代社會議題，也傳遞療癒與希望。該劇獲全台十間宮廟代表齊聚祈福，堪稱信仰能量最強的影視計畫。吳念軒分享：「一聽到是演媽祖的化身，覺得滿有趣的，真心覺得有緣可以替媽祖服務，就決定接戲。」

