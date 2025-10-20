自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳念軒繞境突落淚 《媽祖在人間》導演揭媽祖「親點他上陣」

吳念軒出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）吳念軒出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕吳念軒今（20日）出席民視新戲《媽祖在人間》開鏡祈福記者會，坦言自己與媽祖頗有緣分，曾在繞境途中莫名感動到哭。這次更「升格」演出媽祖化身，是位化身房仲的媽祖。

吳念軒透露，從小就跟著家人拜媽祖，「祂一直活在我們心中，小時候故事書、動畫裡都有祂的影子。」他出道初期曾主持節目跟拍繞境，那次經驗讓他難忘，「我剛出道就去繞境，有鑽轎底、吃炮，後來也有跟宋偉恩去白沙屯媽祖，邊走邊拍照，我們拍了很多有關於廟會的東西」，他在現場感受到媽祖的氣場，形容那股力量難以言喻，「那感覺很酷，大家聚集在一起，做同一件事情，會莫名感動而哭」，被問繞境過程有沒有受傷？他反倒自豪笑說：「沒有，我在《紅衣小女孩2》演虎爺有吃炮經驗，繞境時我都往前貼，因為炸一下好像能把壞的東西趕走，很像被保佑。」

王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

這次飾演的「房仲媽祖」，靈感竟來自導演吳凱蕙的靈感閃現。導演笑曝：「原本這角色是一位老太太，但不知怎麼，媽祖就把吳念軒推到我面前。他演的地方剛好是他小時候住的附近的媽祖廟，感覺就是媽祖自己選的，所以我們整個劇本翻了，變成帥哥房仲。」吳念軒聽後也大笑：「我從小生活在桃園火車站附近，那邊有很多很好吃的東西，從小到大一直經過桃園慈護宮，但我都沒進去過。」導演馬上回一句：「就是沒進去，才要挑你！」

陳冠霖（右起）、王滿嬌、吳念軒出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）陳冠霖（右起）、王滿嬌、吳念軒出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

《媽祖在人間》將媽祖的神聖力量融入都市日常，透過溫情與信仰交織的單元故事，探討現代社會議題，也傳遞療癒與希望。該劇獲全台十間宮廟代表齊聚祈福，堪稱信仰能量最強的影視計畫。吳念軒分享：「一聽到是演媽祖的化身，覺得滿有趣的，真心覺得有緣可以替媽祖服務，就決定接戲。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中