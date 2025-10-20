與「八點檔女神」當街摟抱被拍 李聖傑露面拋重磅喜訊

李聖傑小巨蛋演唱會加場門票10月23日中午開賣。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕李聖傑推出微專輯《FACE III 未來》，等待26年也將首度攻蛋舉辦「One Day 直到那一天」演唱會，門票一開賣便秒殺，今（20日）天記者會上他終於鬆口演唱會將於12月26日加場的喜訊。而他今年4月才被拍到和「八點檔女神」夏宇禾當街親密互動，有進一步好消息？他笑說：「沒有後續，那天大家都聊得很開心。」否認兩人在一起。

被問到感情進度，他說目前沒有著落，「再怎樣要把這些事情（演唱會）忙完，感情要經營的，需要時間。」是否排斥與圈內人在一起？他說：「我現在沒有任何排斥，有緣分就對上眼。」還說會打網球可以加分，但是喜歡音樂才是最基本的條件，且不需要聽他的歌。

為了迎接人生首場小巨蛋演唱會，李聖傑最近瘋狂操練，除了練心肺功能，接下來還要重訓兩個月，屆時是否要秀肌肉？他打趣看進度，「目前胸前有兩塊，練好就會透明（衣服），腹肌的話至少要六塊，形狀必須完整。」至於怎麼護嗓？他說睡覺很重要，偏偏卻又愛熬夜，所以會讓自己白天累一點，晚上才能入眠。

熱愛網球的李聖傑曾經和「周董」周杰倫對打，提到球技，他大讚周董打球很有天分，手感非常好，進步更是快速，「現在跟他打球壓力很大，他球速越來越快。」也希望未來可以跟周董一起推廣網球，成立兩個球隊來PK，「這是很棒的網球、音樂結合。」兩人對打誰的勝率高？他則說「差不多」，且周董都會請大家喝飲料。

他坦言很想舉辦網球「明星盃」，輸的人就上台唱歌，也笑稱自己一定要當其中一隊的隊長，且已經有屬意的隊員，想要拉陳奕迅入隊，「我先拉他，這樣勝算會比較好。」也發願自己的歌《就是現在》能當網球比賽的主題曲。李聖傑小巨蛋演唱會加場門票10月23日中午開賣。

