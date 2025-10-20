葉輝龍不只造龍椅！《綜藝三國智》巨型舞台也是他打造

81歲資深布景師葉輝龍金鐘獲頒特別貢獻獎。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎頒獎典禮上，81歲資深布景師葉輝龍獲頒「特別貢獻獎」，致敬他半世紀以來為台灣電視幕後奉獻的職人精神。典禮播放的影片中，可見他打造的皇帝龍椅、大型木船、復古客廳家具等作品，現場掌聲不斷。

黃豪平曬出葉輝龍為《綜藝三國智》打造的特殊道具。（翻攝自threads）

葉輝龍出身苗栗鄉下，18歲便進入台視擔任布景師，從木工一路做到製景設計。他回憶初入行時笑說：「那時候台視開播第6年，我進去當布景師，想的只是要把每一個舞台搭好。」上台領獎時，他語氣誠懇：「我不敢說對台灣電視有什麼貢獻，我只是個木工師傅，一輩子實實在在地做。」樸實的一席話，感動所有電視人。

黃豪平曬出葉輝龍為《綜藝三國智》打造的粉紅巨型道具。（翻攝自threads）

節目主持人黃豪平也在社群發文致敬，曬出綜藝節目《綜藝三國智》的畫面，揭露節目中那座矗立於台視廣場中央、粉紅色巨型遊戲道具，正是出自葉輝龍與陳明坤之手。節目當時打上「重金打造超豪華道具」字樣，作為「魔王PK拔河」單元的主舞台，讓藝人和觀眾都驚呼連連。

