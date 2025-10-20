自由電子報
娛樂 最新消息

（影）64歲竹北吊車大王改行賣面霜？ 氣到澄清：不要受騙

「竹北吊車大王」胡漢龑鄭重澄清自己沒有販售任何商品。（翻攝自臉書）「竹北吊車大王」胡漢龑鄭重澄清自己沒有販售任何商品。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕64歲的「竹北吊車大王」胡漢龑名下的啟德機械起重工程公司在業界為列亞洲第3，他本人亦急公好義，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災害，胡漢龑毫不猶豫調度重機具趕赴現場，每出一車他就少賺100萬元，不過秉持著「救人比賺錢重要」原則，胡漢龑高調做公益，令人敬佩。隨著名氣變大，胡漢龑也被詐騙集團盯上，詐騙集團並不是打算騙胡漢龑，而是利用他的肖像權製作AI影片，狂賣「便宜又大碗的保養品」。

網路上出現一堆胡漢龑賣美容霜的影片、照片，他痛斥這些都是AI生成的詐騙影片。（翻攝自TikTok）網路上出現一堆胡漢龑賣美容霜的影片、照片，他痛斥這些都是AI生成的詐騙影片。（翻攝自TikTok）

近期在許多平台，包含：Facebook、TikTok、YouTube都可以見到胡漢龑大賣保養霜，還言之鑿鑿地說自己法令紋都消失了、被酸美容針打太多，誇張強調功效「連敷3天整張臉就澎潤起來」。對此，胡漢龑先前氣呼呼地在「啟德機械起重工程公司」官方網頁發布影片，更說：「超扯、超扯、超扯，再次重申<<<我沒有在網路任何平台上販售任何商品>>>請大家不要被騙了！」

胡漢龑表示，自己並沒有在網路平台販賣任何商品。（翻攝自TikTok）胡漢龑表示，自己並沒有在網路平台販賣任何商品。（翻攝自TikTok）

16日胡漢龑表示，自己並沒有在網路平台販賣任何商品，更指出如果大家看到詐騙集團利用他的肖像權販賣商品，請在底下留言：「這是詐騙集團，請不要受騙」。胡漢龑更強調：「網路上，任何銷售平台、任何販售的商品，通通都是詐騙集團！請不要相信網路上的任何銷售影片，那些都是AI合成的，本人沒有在網路平台上販售任何商品，請大家不要受騙！」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

