新加坡玉女歌手被台灣藝人催眠 驚見前世當過「富太太」

蔡淳佳覺得能站上舞台和台灣歌迷見面就是個驚喜。（淳萃文化提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕出道25年，新加坡歌手蔡淳佳將在今年12月來台開唱，她曾唱紅過《陪我看日出》，但已17年沒有公開和台灣粉絲見面，期間雖有私下來台幾次，但想到能在演唱會上和台灣歌迷相見還是很開心，今（20日）被問到會準備什麼驚喜？她笑說：「我覺得我可以出現在台上就已經是驚喜了吧！」

過去總被包裝成玉女歌手，但蔡淳佳說自己個性偏豪邁、強悍，「我周遭都是男生多，我是在男生環境下長大的，他們沒有因為我是女生讓我，在他們面前我是強悍的，在老公面前人家也會覺得我比老公強悍。」還笑說，自己那麼高，怎麼有可能在老公旁邊小鳥依人。她和老公從認識到現在已經26年，透露老公是她的初戀，被問到老公帥嗎？她說：「我覺得帥就好，他是屬於可愛型的。」

蔡淳佳雖曾被塑造成玉女歌手，但她笑說自己個性強悍。（淳萃文化提供）

蔡淳佳和台灣創作歌手許哲珮是好友，以前許哲珮曾是她的演唱會嘉賓，她來台也有和具有催眠師身分的許哲珮約吃飯，蔡淳佳說：「我有被她催眠，與眾不同的經驗，看到我的前世是一隻鳥，我看到我飛，我看到我的翅膀，很像是老鷹，跟另一半一起生小鳥，我應該是公的。」她覺得那一世的伴侶，應該就是現在的老公。蔡淳佳還看到另一世的自己，「另外我好像是一個富家女，但我是穿古裝，感覺像在蘇州那邊的，江南的，好像有小橋流水，我感覺自己是富太太。」

另外蔡淳佳也聊到，出道初期曾被台灣歌手被吃過豆腐，「我覺得他是開玩笑的，在公司裡面他就會說抱一個，我就說：『你去抱樹吧！』」她覺得就算不是在娛樂圈，也會有被騷擾的可能，強調：「女生就是要試著拒絕，有人暗示過要潛規則，但潛不到的啦，我都那麼直接強悍，他要怎麼潛規則？我沒有興趣。」12月13日蔡淳佳將在Legacy TERA舉辦「淳粹25週年世界巡迴演唱會」台北站演出，購票可洽udn售票網。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

