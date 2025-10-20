自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新加坡玉女歌手被台灣藝人催眠 驚見前世當過「富太太」

蔡淳佳覺得能站上舞台和台灣歌迷見面就是個驚喜。（淳萃文化提供）蔡淳佳覺得能站上舞台和台灣歌迷見面就是個驚喜。（淳萃文化提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕出道25年，新加坡歌手蔡淳佳將在今年12月來台開唱，她曾唱紅過《陪我看日出》，但已17年沒有公開和台灣粉絲見面，期間雖有私下來台幾次，但想到能在演唱會上和台灣歌迷相見還是很開心，今（20日）被問到會準備什麼驚喜？她笑說：「我覺得我可以出現在台上就已經是驚喜了吧！」

過去總被包裝成玉女歌手，但蔡淳佳說自己個性偏豪邁、強悍，「我周遭都是男生多，我是在男生環境下長大的，他們沒有因為我是女生讓我，在他們面前我是強悍的，在老公面前人家也會覺得我比老公強悍。」還笑說，自己那麼高，怎麼有可能在老公旁邊小鳥依人。她和老公從認識到現在已經26年，透露老公是她的初戀，被問到老公帥嗎？她說：「我覺得帥就好，他是屬於可愛型的。」

蔡淳佳雖曾被塑造成玉女歌手，但她笑說自己個性強悍。（淳萃文化提供）蔡淳佳雖曾被塑造成玉女歌手，但她笑說自己個性強悍。（淳萃文化提供）

蔡淳佳和台灣創作歌手許哲珮是好友，以前許哲珮曾是她的演唱會嘉賓，她來台也有和具有催眠師身分的許哲珮約吃飯，蔡淳佳說：「我有被她催眠，與眾不同的經驗，看到我的前世是一隻鳥，我看到我飛，我看到我的翅膀，很像是老鷹，跟另一半一起生小鳥，我應該是公的。」她覺得那一世的伴侶，應該就是現在的老公。蔡淳佳還看到另一世的自己，「另外我好像是一個富家女，但我是穿古裝，感覺像在蘇州那邊的，江南的，好像有小橋流水，我感覺自己是富太太。」

另外蔡淳佳也聊到，出道初期曾被台灣歌手被吃過豆腐，「我覺得他是開玩笑的，在公司裡面他就會說抱一個，我就說：『你去抱樹吧！』」她覺得就算不是在娛樂圈，也會有被騷擾的可能，強調：「女生就是要試著拒絕，有人暗示過要潛規則，但潛不到的啦，我都那麼直接強悍，他要怎麼潛規則？我沒有興趣。」12月13日蔡淳佳將在Legacy TERA舉辦「淳粹25週年世界巡迴演唱會」台北站演出，購票可洽udn售票網。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中