（影）Lulu爆料「金鐘前夕崩潰暴哭」 尪陳漢典一舉動暖入心

〔記者馮亦寧／台北報導〕第60屆電視金鐘獎頒獎典禮圓滿落幕，其中節目類頒獎典禮由「Lulu」黃路梓茵獨挑大樑擔任主持人，這也是她第6次接下三金典禮主持棒。今（20）日Lulu在社群平台發文，透露老公陳漢典在典禮當天凌晨4點親手為她煮泡麵，「一邊吃著老公主的愛心小泡麵，一邊滿地的撿回信心」，甜蜜發言閃瞎全網。

「Lulu」黃路梓茵近期蠟燭多頭燒，壓力過大，情緒潰堤。（翻攝自臉書）

陳漢典（左）一直陪在Lulu（中）身邊為她加油打氣。（翻攝自臉書）

Lulu也發布了一段「金鐘60小紀實」影片，她在金鐘前夕崩潰大哭，好在有很多人在她身邊，帶給她力量。其實Lulu近期忙著準備台語專輯、婚禮前置、舞台劇，還要一人擔綱金鐘獎主持工作，所以在典禮前夕瞬間信心崩塌，也顯示出她的努力。

金鐘獎頒獎典禮上陳漢典（左起）、Lulu、吳宗憲三人一起走紅毯。（翻攝自臉書）

在Lulu情緒潰堤、崩潰大哭的時候，老公陳漢典貼心在旁陪伴，就算凌晨4點，依然為Lulu加油打氣，成為Lulu最強大的後盾。Lulu經過沉澱後，忍不住稱讚老公：「我的老公也真的很會鼓勵我，是他一直提醒我真的很棒，有壓力的時候就想想小時候喜歡表演的自己。」

Lulu（左）、陳漢典登記結婚了！（天地合娛樂提供）

在Lulu的發文底下，陳漢典也暖心留言：努力是會被看見的，請勿心存僥倖，妳準備的過程和態度是最感人的，很開心看到這麼完美的呈現～妳給了很多人力量，謝謝妳一直那麼努力，妳值得這一切，辛苦了，妳太棒啦。體貼而又暖心的支持，讓許多網友大讚陳漢典真是一個好丈夫。

