自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）Lulu爆料「金鐘前夕崩潰暴哭」 尪陳漢典一舉動暖入心

〔記者馮亦寧／台北報導〕第60屆電視金鐘獎頒獎典禮圓滿落幕，其中節目類頒獎典禮由「Lulu」黃路梓茵獨挑大樑擔任主持人，這也是她第6次接下三金典禮主持棒。今（20）日Lulu在社群平台發文，透露老公陳漢典在典禮當天凌晨4點親手為她煮泡麵，「一邊吃著老公主的愛心小泡麵，一邊滿地的撿回信心」，甜蜜發言閃瞎全網。

「Lulu」黃路梓茵近期蠟燭多頭燒，壓力過大，情緒潰堤。（翻攝自臉書）「Lulu」黃路梓茵近期蠟燭多頭燒，壓力過大，情緒潰堤。（翻攝自臉書）

陳漢典（左）一直陪在Lulu（中）身邊為她加油打氣。（翻攝自臉書）陳漢典（左）一直陪在Lulu（中）身邊為她加油打氣。（翻攝自臉書）

Lulu也發布了一段「金鐘60小紀實」影片，她在金鐘前夕崩潰大哭，好在有很多人在她身邊，帶給她力量。其實Lulu近期忙著準備台語專輯、婚禮前置、舞台劇，還要一人擔綱金鐘獎主持工作，所以在典禮前夕瞬間信心崩塌，也顯示出她的努力。

金鐘獎頒獎典禮上陳漢典（左起）、Lulu、吳宗憲三人一起走紅毯。（翻攝自臉書）金鐘獎頒獎典禮上陳漢典（左起）、Lulu、吳宗憲三人一起走紅毯。（翻攝自臉書）

在Lulu情緒潰堤、崩潰大哭的時候，老公陳漢典貼心在旁陪伴，就算凌晨4點，依然為Lulu加油打氣，成為Lulu最強大的後盾。Lulu經過沉澱後，忍不住稱讚老公：「我的老公也真的很會鼓勵我，是他一直提醒我真的很棒，有壓力的時候就想想小時候喜歡表演的自己。」

Lulu（左）、陳漢典登記結婚了！（天地合娛樂提供）Lulu（左）、陳漢典登記結婚了！（天地合娛樂提供）

在Lulu的發文底下，陳漢典也暖心留言：努力是會被看見的，請勿心存僥倖，妳準備的過程和態度是最感人的，很開心看到這麼完美的呈現～妳給了很多人力量，謝謝妳一直那麼努力，妳值得這一切，辛苦了，妳太棒啦。體貼而又暖心的支持，讓許多網友大讚陳漢典真是一個好丈夫。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中