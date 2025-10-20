反擊黃國昌！鏡電視4點駁斥關說疑雲「勿混淆視聽」

民眾黨主席黃國昌。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鏡電視今（20日）發出4點聲明，嚴正駁斥民眾黨主席、立委黃國昌於立法院發言內容「顯與事實不符」，強調鏡電視新聞台執照取得過程「完全合法、未涉關說」，並反批黃國昌「以政治操作混淆視聽、惡意貼標籤。」鏡電視也呼籲黃國昌應正面回應外界質疑，別再「轉移焦點、逃避問題。」

【鏡電視聲明全文】

針對黃國昌今日於立法院內容顯與事實不符一事，本公司鄭重澄清聲明如下：

請繼續往下閱讀...

1.本公司再次重申，鏡電視新聞台執照取得過程完全合法，從未透過任何政黨或個人關說，且經過最嚴格的審查程序，監察院的調查報告亦明確指出，鏡電視新聞台於申照過程中遭遇不合理刁難，並未有任何違法情事。

2.黃國昌引用前任NCC委員聲明，批評政媒共生，企圖將鏡電視貼上「綠底」標籤，此即為典型之政治操作。鏡電視新聞台是獨立之民間媒體，新聞製作與編採自主，從未受任何政黨指揮，請黃國昌勿混淆視聽。

3.針對黃國昌涉及央廣駭客案件一案，鏡電視始終秉持新聞倫理報導，並及時跟進其他媒體報導內容，絕無捏造。反觀黃國昌，對媒體揭露其政媒兩棲組狗仔隊之行為隻字未提，卻轉移焦點、惡意攻擊媒體，令人質疑其動機。

4.黃國昌過去所作所為，社會自有公評，鏡電視新聞台堅守新聞專業，拒絕政治廉價抹黑。最後，本公司誠懇呼籲，黃國昌應面對問題，無論是否為美國人爸爸、組建狗仔做政治偵防亦或與駭客合作過從甚密…等，皆應以誠實為本，而非一再逃避、轉移焦點。

發稿日期:114 年 10月 20日

聯絡人：鏡電視發言人 廖芳潔

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法