林嘉俐茹素5年卸金鐘光環 昔喊不演鬼片親口打臉

大愛劇《接住流星的人》林嘉俐、陳垣希。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星林嘉俐與陳垣希19日現身宜蘭音樂會，為大愛新戲《接住流星的人》宣傳。劇中林嘉俐飾演訪視志工，兒子是早產兒且罹患腦性麻痺，她以近乎「虎媽」的方式督促復健。談及角色，她表示：「每個人都有自己的執著，一旦被放大，就容易變成虎媽。」現實生活中仍單身的她笑說，若有孩子，「我應該會是中間自由派媽媽，不會太嚴。」

曾以《四重奏》奪下金鐘女配角的林嘉俐，已五度入圍金鐘。金鐘60落幕後，她淡然表示，對表演早已不設框架：「我曾說不演鬼片，結果還是接了。」如今她心境「雲淡風輕」，重心放在推廣蔬食生活。吃素已五年的她笑言：「現在每天都過著無肉的生活，喜歡看書、跟著網路教學學做菜，口味也越來越清淡。」

大愛劇《接住流星的人》林嘉俐、原型人物江柑（陸小芬飾）、陳垣希。（大愛提供）

近年她也投入志工行列，是「藝聯會」成員之一。中秋節時，她與李璇等藝人前往安寧病房探訪病患，用歌聲傳遞關懷。她回憶，有位阿嬤起初拒絕互動，她便先從其他床位唱起，再唱到阿嬤床邊的台語歌，「從皺眉到笑開懷，甚至我唱到隔壁床，她還跟著哼了十首歌。」林嘉俐笑說，這份善念的能量，是她如今生活中最珍惜的力量。

大愛劇《接住流星的人》林嘉俐、原型人物江柑（陸小芬飾）、陳垣希。（大愛提供）

大愛劇《接住流星的人》將於10月23日起，每週一至週五晚間8點於大愛頻道及大愛劇場YouTube同步播出。

