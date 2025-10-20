自由電子報
娛樂 最新消息

陳冠霖乩童父臨終喊「為什麼不救我」 演媽祖化身曝命定巧合

王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕陳冠霖今（20日）出席民視短影集《媽祖在人間》開鏡祈福記者會，談到自己飾演的「媽祖化身」角色，笑說是命中注定：「我生日就是媽祖生日（3月23日）！」他透露50歲那天和媽媽喝咖啡才知道，媽媽當年就是要去吃媽祖生日宴，結果肚子痛才生下他，「這緣分真的太奇妙」。

陳冠霖出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）陳冠霖出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

陳冠霖劇中飾演愛買土地的旅社老闆，外表看似世俗，內在卻帶著神性力量，被形容有點像韓劇《鬼怪》中的孔劉。他笑說：「第一次走進民視新大樓，就為媽祖拍戲，很有福氣。」

陳冠霖（右起）、王滿嬌、吳念軒出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）陳冠霖（右起）、王滿嬌、吳念軒出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

《媽祖在人間》主打「奇幻寫實與溫情療癒」，被形容是「台灣版《驅魔麵館》+《鬼怪》」，但更有台灣味。導演吳凱蕙透露，全劇改編自真人真事，「媽祖陪伴大家走出困境」，她強調這次的媽祖形象「慈悲又開明」，拍攝時不要求演員吃素或禁慾，「希望讓觀眾看到更貼近人心的媽祖」。

楚宣（右起）、陳冠霖、王滿嬌出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）楚宣（右起）、陳冠霖、王滿嬌出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

談到現實生活中的信仰經驗，陳冠霖坦言從小家裡就是開宮廟，供奉玄天上帝與媽祖，一開始是因為姊姊突然罹患猛爆性肝炎，爸爸就到廟裡為姊姊祈福，沒想到就被神明指派當乩童。他回憶，尚未進演藝圈之前，有次騎車在延平北路自摔翻了好幾圈，車子直接報廢、身上的牛仔褲被磨破，但人卻毫髮無傷，「覺得有人在幫我，回去的時候爸爸說他那時剛好在起乩，說神明有去扶我。」讓他更篤信冥冥中的守護。

最讓他難忘的，是父親臨終前對他說的一句話：「我救了那麼多人，你們為什麼不救我？」他那時正趕去錄影，父親病情急轉直下，回到醫院就去拜別、見最後一面。如今能以戲劇方式詮釋媽祖的慈悲與守護，他認為是一種緣分的回應，「希望可以為媽祖服務，可以透過媽祖慈悲守護的精神，讓社會更有正能量

