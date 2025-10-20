10月20～27日星座運勢 金星合月愛情友情有機會重啟

星座專家艾菲爾。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕10月20～27日將迎來一段情緒與能量的轉換期。星座專家艾菲爾指出今（20）日為金星合月，柔軟的人際氛圍瀰漫心間，無論愛情或友情都有機會在理解與包容中重啟。明天10月21日是農曆九月初一，也正值「天蠍座新月」，象徵深層情緒的蛻變與靈魂的重生。這股能量提醒我們：該放下的終將遠去，該重新擁抱的會回到懷裡。本週，讓愛的信任回歸心底，讓療癒的溫度重新注入生活。

【白羊座】

這週的你，從外在行動轉向內在情緒。金星合月讓你在人際互動中更懂體諒他人，過去的誤會也有機會化解。天蠍座新月觸動你對信任與親密的思考，若能誠實面對自己的需求，關係將更深刻。事業上，你的洞察力強大，能一眼看穿問題核心。別害怕面對脆弱，因為那正是力量的起點。愛情中有修復與重燃的跡象，單身者也可能遇見願意理解你的人。

天蠍座新月許願指南：許下「放下過去的不安，迎接更深的信任與親密」。

【金牛座】

你的心正在柔軟，也在覺醒。金星合月的能量讓你重新審視關係裡的「給與收」，學會不再一味付出，而是建立健康的平衡。新月落在天蠍，照亮你的伴侶宮，愛情進入誠實與轉化期。單身者可能重新遇見某段未完的緣分；有伴者則能透過深談釋懷誤會。工作上宜協作，放下固執會開啟新局。這是一段讓心回歸柔軟、關係回歸真誠的時光。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我擁有平衡、安心且真實的愛」。

【雙子座】

這週的焦點在於調整節奏與照顧身心。金星合月讓你在人際場合閃耀，魅力回升，但也提醒你別過度分心。天蠍新月落在你的健康與日常宮，意味著該重新建立規律生活，釋放壓力、重整能量。職場上，你能透過合作激發創意，愛情方面則容易在共事中擦出火花。保持真誠與耐心，能讓關係更穩定。

天蠍座新月許願指南：許下「我願擁有穩定節奏與健康能量，讓生活更有秩序與愛」。

【巨蟹座】

這週的你，內在情感被全面喚醒。金星合月為你注入柔軟能量，你的溫情感染他人，也為愛情帶來甜美氛圍。天蠍新月落在戀愛宮，是重新燃起浪漫的時刻！有伴者可重建情感溫度，單身者有機會遇見能療愈你的人。事業上，創意與靈感豐沛，特別適合表達與創作。相信自己的直覺，它正指向幸福方向。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我重拾愛的勇氣，並以真心吸引真心」。

【獅子座】

過去幾週的緊張正在鬆動。金星合月讓你感受家庭與親情的重要，這是一段「回歸心之根」的時期。天蠍新月落在家庭宮，提醒你整理情緒與居家能量，無論搬遷、修繕、或內在的安全感，都將迎來重啟。愛情中，柔軟表達比強勢更有力量。事業方面，若能從穩定的基礎重新出發，將有新契機萌芽。

天蠍座新月許願指南：許下「我願釋放舊有不安，建立穩定與溫暖的生活基礎」。

【處女座】

這週的你，思緒明朗、情緒穩定。金星合月帶來理解與共鳴，你在溝通中更有感染力，也更能療愈他人。天蠍新月落在交流宮，鼓勵你以誠實對話修復人際與愛情。工作上，談判與協商運強，文字或創意表達皆順利。愛情裡的小誤會將有解，敞開心胸，對話就是愛的橋樑。

天蠍座新月許願指南：許下「願我能以真誠言語化解誤會，讓愛重新流動」。

【天秤座】

金星進入你的守護宮後再與月亮合相，這是你光彩奪目的一周。你的魅力與吸引力大幅上升，無論在人際或愛情中都能被看見。天蠍新月落在財富與自我價值宮，提醒你重新肯定自己的價值，別為迎合他人而妥協。事業上可憑實力獲得肯定，金錢運也有轉機。愛情中，真正吸引人的，是你真實的自信。

天蠍座新月許願指南：許下「我願認同自己的價值，並吸引值得我珍惜的人」。

【天蠍座】

太陽進入你的星座，新月也在此綻放，這是你的重生週期！金星合月讓你以更柔軟的方式對待自己與世界，過往的傷痛正逐漸被理解取代。新月象徵全新的開始，無論感情、工作或自我定位，都能迎來蛻變契機。你的吸引力與直覺正達高峰，勇敢許願、重新定義幸福。

天蠍座新月許願指南：許下「我願原諒過去，重啟愛與生命的新篇章」。

【射手座】

你進入一段靜心療癒期。金星合月讓你對人情感更敏銳，也更願意傾聽。天蠍新月落在潛意識宮，提醒你整頓內在、放下過度消耗的人事物。這是一段「清理心靈垃圾」的好時光。若能靜下心面對情緒，將迎來靈感與力量的重生。感情上宜誠實面對自己的真實需求，不必急於表態。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我釋放過去的負能量，迎接內在平靜與重生」。

【摩羯座】

這週你的社交運與貴人運同步上升。金星合月使你在人群中更具親和力，新月落在社交宮，代表有新夥伴、新合作或友情升溫的機會。這也是適合重新定義理想與目標的時期。愛情方面，可能透過朋友圈產生新連結。事業上別獨行，合作將帶來突破。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我吸引志同道合的夥伴，共創長遠幸福」。

【水瓶座】

本週聚焦在事業與名聲。金星合月讓你以溫和姿態化解職場緊張，新月落在事業宮，象徵新的發展方向或角色轉變。若你近期感到迷茫，這次新月將為你指出重啟的方向。愛情中，對方會欣賞你成熟穩定的一面。記得在堅強外表下，也給自己一點柔軟空間。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我找到能展現真實價值的舞臺與方向」。

【雙魚座】

這週的你迎來心靈與信念的更新。金星合月讓你更容易感動，也更願意分享愛。天蠍新月落在遠行與信念宮，是「拓展心靈」的時刻。可能萌生旅行、進修、或跨界合作的念頭。愛情中，遠距或異地緣分升溫，雙方能以靈魂共鳴連結。相信宇宙正為你開啟新的篇章。

天蠍座新月許願指南：許下「願我以信任與愛，開啟更寬廣的生命旅程」。

