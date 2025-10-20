自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

10月20～27日星座運勢 金星合月愛情友情有機會重啟

星座專家艾菲爾。（翻攝自YouTube）星座專家艾菲爾。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕10月20～27日將迎來一段情緒與能量的轉換期。星座專家艾菲爾指出今（20）日為金星合月，柔軟的人際氛圍瀰漫心間，無論愛情或友情都有機會在理解與包容中重啟。明天10月21日是農曆九月初一，也正值「天蠍座新月」，象徵深層情緒的蛻變與靈魂的重生。這股能量提醒我們：該放下的終將遠去，該重新擁抱的會回到懷裡。本週，讓愛的信任回歸心底，讓療癒的溫度重新注入生活。

【白羊座】

這週的你，從外在行動轉向內在情緒。金星合月讓你在人際互動中更懂體諒他人，過去的誤會也有機會化解。天蠍座新月觸動你對信任與親密的思考，若能誠實面對自己的需求，關係將更深刻。事業上，你的洞察力強大，能一眼看穿問題核心。別害怕面對脆弱，因為那正是力量的起點。愛情中有修復與重燃的跡象，單身者也可能遇見願意理解你的人。

天蠍座新月許願指南：許下「放下過去的不安，迎接更深的信任與親密」。

【金牛座】

你的心正在柔軟，也在覺醒。金星合月的能量讓你重新審視關係裡的「給與收」，學會不再一味付出，而是建立健康的平衡。新月落在天蠍，照亮你的伴侶宮，愛情進入誠實與轉化期。單身者可能重新遇見某段未完的緣分；有伴者則能透過深談釋懷誤會。工作上宜協作，放下固執會開啟新局。這是一段讓心回歸柔軟、關係回歸真誠的時光。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我擁有平衡、安心且真實的愛」。

【雙子座】

這週的焦點在於調整節奏與照顧身心。金星合月讓你在人際場合閃耀，魅力回升，但也提醒你別過度分心。天蠍新月落在你的健康與日常宮，意味著該重新建立規律生活，釋放壓力、重整能量。職場上，你能透過合作激發創意，愛情方面則容易在共事中擦出火花。保持真誠與耐心，能讓關係更穩定。

天蠍座新月許願指南：許下「我願擁有穩定節奏與健康能量，讓生活更有秩序與愛」。

【巨蟹座】

這週的你，內在情感被全面喚醒。金星合月為你注入柔軟能量，你的溫情感染他人，也為愛情帶來甜美氛圍。天蠍新月落在戀愛宮，是重新燃起浪漫的時刻！有伴者可重建情感溫度，單身者有機會遇見能療愈你的人。事業上，創意與靈感豐沛，特別適合表達與創作。相信自己的直覺，它正指向幸福方向。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我重拾愛的勇氣，並以真心吸引真心」。

【獅子座】

過去幾週的緊張正在鬆動。金星合月讓你感受家庭與親情的重要，這是一段「回歸心之根」的時期。天蠍新月落在家庭宮，提醒你整理情緒與居家能量，無論搬遷、修繕、或內在的安全感，都將迎來重啟。愛情中，柔軟表達比強勢更有力量。事業方面，若能從穩定的基礎重新出發，將有新契機萌芽。

天蠍座新月許願指南：許下「我願釋放舊有不安，建立穩定與溫暖的生活基礎」。

【處女座】

這週的你，思緒明朗、情緒穩定。金星合月帶來理解與共鳴，你在溝通中更有感染力，也更能療愈他人。天蠍新月落在交流宮，鼓勵你以誠實對話修復人際與愛情。工作上，談判與協商運強，文字或創意表達皆順利。愛情裡的小誤會將有解，敞開心胸，對話就是愛的橋樑。

天蠍座新月許願指南：許下「願我能以真誠言語化解誤會，讓愛重新流動」。

【天秤座】

金星進入你的守護宮後再與月亮合相，這是你光彩奪目的一周。你的魅力與吸引力大幅上升，無論在人際或愛情中都能被看見。天蠍新月落在財富與自我價值宮，提醒你重新肯定自己的價值，別為迎合他人而妥協。事業上可憑實力獲得肯定，金錢運也有轉機。愛情中，真正吸引人的，是你真實的自信。

天蠍座新月許願指南：許下「我願認同自己的價值，並吸引值得我珍惜的人」。

【天蠍座】

太陽進入你的星座，新月也在此綻放，這是你的重生週期！金星合月讓你以更柔軟的方式對待自己與世界，過往的傷痛正逐漸被理解取代。新月象徵全新的開始，無論感情、工作或自我定位，都能迎來蛻變契機。你的吸引力與直覺正達高峰，勇敢許願、重新定義幸福。

天蠍座新月許願指南：許下「我願原諒過去，重啟愛與生命的新篇章」。

【射手座】

你進入一段靜心療癒期。金星合月讓你對人情感更敏銳，也更願意傾聽。天蠍新月落在潛意識宮，提醒你整頓內在、放下過度消耗的人事物。這是一段「清理心靈垃圾」的好時光。若能靜下心面對情緒，將迎來靈感與力量的重生。感情上宜誠實面對自己的真實需求，不必急於表態。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我釋放過去的負能量，迎接內在平靜與重生」。

【摩羯座】

這週你的社交運與貴人運同步上升。金星合月使你在人群中更具親和力，新月落在社交宮，代表有新夥伴、新合作或友情升溫的機會。這也是適合重新定義理想與目標的時期。愛情方面，可能透過朋友圈產生新連結。事業上別獨行，合作將帶來突破。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我吸引志同道合的夥伴，共創長遠幸福」。

【水瓶座】

本週聚焦在事業與名聲。金星合月讓你以溫和姿態化解職場緊張，新月落在事業宮，象徵新的發展方向或角色轉變。若你近期感到迷茫，這次新月將為你指出重啟的方向。愛情中，對方會欣賞你成熟穩定的一面。記得在堅強外表下，也給自己一點柔軟空間。

天蠍座新月許願指南：許下「讓我找到能展現真實價值的舞臺與方向」。

【雙魚座】

這週的你迎來心靈與信念的更新。金星合月讓你更容易感動，也更願意分享愛。天蠍新月落在遠行與信念宮，是「拓展心靈」的時刻。可能萌生旅行、進修、或跨界合作的念頭。愛情中，遠距或異地緣分升溫，雙方能以靈魂共鳴連結。相信宇宙正為你開啟新的篇章。

天蠍座新月許願指南：許下「願我以信任與愛，開啟更寬廣的生命旅程」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中