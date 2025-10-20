自由電子報
娛樂 最新消息

網紅范婉晴證實母親過世「生日變忌日」 親吐放棄搶救內幕

〔記者傅茗渝／台北報導〕台中網紅范婉晴在社群坐擁逾4萬粉絲，以辛辣直率的個性、鮮明風格吸粉無數，怎料近日卻傳出母親不幸過世的消息，引發網路熱議。范母生前身體狀況不佳，長期臥病、體重驟降、行動不便，甚至需靠輪椅代步。外傳她原需動手術、手術費約30萬元，但費用疑遭范婉晴挪用，導致延誤治療，如今病情惡化離世，讓不少網友感嘆「太唏噓」。

范母近半年身體狀況大幅惡化，日前在睡夢中離世。（翻攝自IG）范母近半年身體狀況大幅惡化，日前在睡夢中離世。（翻攝自IG）

消息曝光後，網友發現台中大里區殯葬冰櫃名冊上確實出現范母姓名，登記人為范婉晴的父親，似乎坐實噩耗。范婉晴雖未第一時間發聲，但多名網友曬出與她的私訊截圖，只見她回覆：「我現在也走不開。」隨後仍照常更新限動，行徑掀起兩派論戰。

網紅范婉晴證實媽媽過世。（翻攝自IG）網紅范婉晴證實媽媽過世。（翻攝自IG）

據悉，范婉晴昨（19）日證實母親於18日生日當天離世，享年56歲。她表示媽媽長期營養不良、身體狀況一直不好，在睡眠中安然離世，沒有掙扎家人也放棄搶救，25日舉行樹葬儀式。范婉晴證實母親過世，並公開死因，盼外界別再亂造謠，令人遺憾的是，范母正是18日生日，最後「生日變忌日」。

