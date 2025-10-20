自由電子報
娛樂 音樂

安吉生日爆重磅喜訊！合作甄子丹愛女卡關 靠「他」化解

〔記者張釔泠／台北報導〕ANGIE安吉從今年2月底開始，以每個月一首歌準時報到的方式數位上架，終於在生日的10月迎來最終章，一口氣上架專輯中的最後三首歌曲《Huh?》、《CRYCRYCRY》和《真愛挑日子》，《CRYCRYCRY》則是「雙星二代」合作的歌曲，由她與甄子丹的愛女Jasmine Yen甄濟如聯手打造，安吉說：「這首歌有種女強人的感覺，很有態度又帶著一種冷靜的自信，而Jasmine剛好給我這種感覺，我覺得她是最適合一起完成這首歌的夥伴，因為她身上就散發著我很欣賞的女力魅力。」

安吉《Caramel Eyes焦糖眼》10/21數位上架。（索尼提供）安吉《Caramel Eyes焦糖眼》10/21數位上架。（索尼提供）

安吉表示，在規畫專輯時，想用一個「奇怪但漂亮」的聲音開啟整張專輯，像是清醒與夢境之間的轉場，於專輯的開場曲《Huh?》誕生，展現出她對這個混亂的世界充滿好奇。而專輯的最一首歌曲《真愛挑日子》與電影同名，安吉表示靈感就是來自電影，她將電影中「未完成的告別」與「無法再相遇的溫柔」化成旋律，是整張專輯最溫柔的句點。

安吉《Caramel Eyes焦糖眼》10/21數位上架。（索尼提供）安吉《Caramel Eyes焦糖眼》10/21數位上架。（索尼提供）

《CRYCRYCRY》則攜手甄濟如，製作過程耗費很長的時間，不斷修改、推翻再重來，甚至一度卡關暫停，在配唱時她同樣陷入瓶頸，直到金曲音樂好友ØZI出現在錄音室，帶著新的想法和能量與安吉碰面，讓她看見這首歌還有另一種詮釋的可能性，她笑說：「這首歌可以算是專輯裡最辛苦的一首歌，歷經很多挫折才完成，也因此格外有成就感。」

安吉《Caramel Eyes焦糖眼》10/21數位上架。（索尼提供）安吉《Caramel Eyes焦糖眼》10/21數位上架。（索尼提供）

《Caramel Eyes 焦糖眼》即將完整數位上架，今年的音樂旅程走向尾聲，安吉說：「對我而言，這張專輯是一場與自己的深層對話，也是一次從迷霧中尋找光的過程。」在旅程結束之前，她將於25日在台北、26日在高雄舉辦簽名音樂會，

配合數位專輯的上架，實體專輯的精裝版特別加上由安吉親自設計的「小吉子娃娃」，因為她的粉絲名稱為「吉子」，她感謝粉絲一路支持，於是把對歌迷的心意都放進娃娃裡，一起包進精裝版的專輯中，安吉說：「讓小吉子娃娃陪大家一起在音樂裡做夢、發呆、療癒。」

