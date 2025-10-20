自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

魏詩娗、蔣佳沂化身「F1辣女神」 時裝週吸睛全場

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北時裝週上演前所未見的「賽車秀」，啦啦隊女神魏詩娗（蘿拉）與蔣佳沂（講薑）受邀登上新銳品牌 INMORIES 伸展台，現場以F1賽車為靈感，打造充滿速度感的舞台，氣勢十足。開場由人氣男團 SEVENTOEIGHT 帶來熱力演出，將現場氣氛炒到最高點。

啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）出席台北時裝週新銳品牌INMORIES大秀。（天空娛樂提供）啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）出席台北時裝週新銳品牌INMORIES大秀。（天空娛樂提供）

魏詩娗與蔣佳沂身穿融合賽車元素的造型服裝，流線剪裁、金屬質感呼應主題，兩人一登場就成為鎂光燈焦點。魏詩娗笑說：「這場秀不只是走秀，更像一場極速派對！」蔣佳沂也表示：「時尚不只是衣著，是一種態度，這次真的感覺像被帶進F1賽道。」

啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）登場時裝週，感受視覺與聽覺的極速盛宴。（天空娛樂提供）啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）登場時裝週，感受視覺與聽覺的極速盛宴。（天空娛樂提供）

啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）11月16日將為「2025紅白明星公益棒球賽」應援打氣。（天娛樂提供）啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）11月16日將為「2025紅白明星公益棒球賽」應援打氣。（天娛樂提供）

蔣佳沂近期正忙著宣傳新單曲《當我在喜歡著你》，11月16日兩人也將現身「2025紅白明星公益棒球賽」應援，用行動支持公益。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中