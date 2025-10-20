魏詩娗、蔣佳沂化身「F1辣女神」 時裝週吸睛全場

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北時裝週上演前所未見的「賽車秀」，啦啦隊女神魏詩娗（蘿拉）與蔣佳沂（講薑）受邀登上新銳品牌 INMORIES 伸展台，現場以F1賽車為靈感，打造充滿速度感的舞台，氣勢十足。開場由人氣男團 SEVENTOEIGHT 帶來熱力演出，將現場氣氛炒到最高點。

啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）出席台北時裝週新銳品牌INMORIES大秀。（天空娛樂提供）

魏詩娗與蔣佳沂身穿融合賽車元素的造型服裝，流線剪裁、金屬質感呼應主題，兩人一登場就成為鎂光燈焦點。魏詩娗笑說：「這場秀不只是走秀，更像一場極速派對！」蔣佳沂也表示：「時尚不只是衣著，是一種態度，這次真的感覺像被帶進F1賽道。」

啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）登場時裝週，感受視覺與聽覺的極速盛宴。（天空娛樂提供）

啦啦隊女神蔣佳沂（左）與魏詩娗（右）11月16日將為「2025紅白明星公益棒球賽」應援打氣。（天娛樂提供）

蔣佳沂近期正忙著宣傳新單曲《當我在喜歡著你》，11月16日兩人也將現身「2025紅白明星公益棒球賽」應援，用行動支持公益。

